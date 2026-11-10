El llamado de Kast a los camioneros ante bloqueos de ruta: “Pensemos en Chile”

En inauguración de la marcha blanca técnica del Teleférico Bicentenario, que unirá las comunas de Providencia y Huechuraba, el Presidente José Antonio Kast abordó el paro de camioneros en curso, a causa de la nueva alza de los combustibles.

“No ha sido un año fácil. Hoy hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo va mejorando la situación. En los que generan la carga, aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte, en aquellos que hacen el transporte, porque suben los costos de la bencina, del petróleo”, instó.

El mandatario destacó que pese al aumento del costo de los combustibles, el Gobierno ha priorizado otras áreas importantes para el gremio de los camioneros. “Hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, hoy día hay menos asaltos, y eso también hay que considerarlo”, sostuvo.

En ese sentido, dio cuenta de los proyecto de ley que aumentan las rentas de Carabineros y mejoran las condiciones para los efectivos de la Policía de Investigaciones. “Se va a ver un cambio, es lento porque son instituciones muy grandes y requieren muchos recursos y por eso el compromiso es de todos, el compromiso no es solamente del Estado como Gobierno, del parlamento, de los municipios, es de cada uno y sé que el esfuerzo es gigantesco, pero estamos saliendo adelante”, adelantó.

Ante el nuevo aumento de la bencina que comenzará a regir este jueves, el Ejecutivo anunció que presentaría un proyecto de ley para que las futuras alzas no superen los $20 por litro en un plazo de 90 días. Sin embargo, agrupaciones de camioneros de la zona norte y centro sur tildaron la iniciativa como insuficiente y anunciaron que mantendrían las movilizaciones. A la paralización no se unieron agrupaciones de mayor envergadura, como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y Confederación Nacional del Transporte de Carga.