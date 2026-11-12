Oposición descarta que la entrega de los decretos frene la acusación constitucional contra Rabat

Los jefes de las bancadas de la DC, el PS e independientes PPD dijeron que están revisando y afinando el texto, el que sería presentado este viernes.

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Este viernes sería el día elegido por la oposición para presentar la anunciada acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la firma de los decretos para rebajar las penas a delincuentes condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Así lo manifestaron los jefes de las bancadas de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y diputados independientes Partido por la Democracia.

Al abordar el tema, el jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, dijo que están revisando y afinando el texto, y explicó que “es un trabajo que ha costado un poco más, porque son todas las bancadas opositoras las que se están articulando para que esto ocurra“.

Entrega de decretos no frenará la AC contra Rabat

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Raúl Leiva, descartó que la entrega de decretos frene la AC contra Rabat.

“Nosotros nunca hemos planteado, condicionado o supeditado la presentación de la acusación constitucional a la entrega de los decretos“, recalcó.

En tanto, la jefa de bancada de los diputados independientes PPD, Andrea Parra, aseveró que con la demora en la entrega de los decretos el Gobierno intentó obstaculizar el acceso a antecedentes que podrían sustentar aún más la acusación.

Sin embargo, dijo que, pese a lo anterior, “la acusación constitucional está muy armada, está muy clara y sabemos que lo que hizo Rabat es liberar a pedófilos sin considerar absolutamente ninguna legislación que hoy día Chile comparte no solo en tratados internacionales, sino que también de manera interna“.