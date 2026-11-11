Hospital San Camilo apuesta por cirugía robótica para reducir listas de espera: busca realizar 360 operaciones al año

El programa contempla seis intervenciones diarias de vesícula y jornadas quirúrgicas los fines de semana, con el objetivo de atender a pacientes que llevan al menos seis meses esperando una operación.

El Hospital San Camilo de la comuna de San Felipe, en la Región de Valparaíso, está realizando jornadas especiales de cirugía robótica durante los fines de semana para aumentar la cantidad de pacientes intervenidos y disminuir las listas de espera.

La iniciativa utiliza la plataforma MARS, desarrollada por la empresa chilena Levita Magnetics, y apunta principalmente a personas que llevan seis meses o más aguardando una operación de vesícula.

Hospital San Camilo apuesta por cirugía robótica para reducir listas de espera

El programa contempla la realización de seis colecistectomías laparoscópicas diarias, procedimiento utilizado para tratar cálculos biliares y evitar complicaciones asociadas, como inflamaciones, obstrucciones y pancreatitis.

De esta manera, el establecimiento busca alcanzar 30 intervenciones mensuales, lo que se traduciría en hasta 360 cirugías al año si se mantiene el ritmo de trabajo.

El doctor Jorge Sebastián Ramírez García, cirujano general y referente institucional en cirugía robótica del recinto, destacó que la incorporación de esta tecnología permite ampliar la capacidad de respuesta del hospital. “Nuestro principal objetivo es que los pacientes que llevan meses esperando una cirugía puedan acceder a una solución oportuna. Gracias a la incorporación de MARS y a estas jornadas adicionales, estamos aumentando nuestra capacidad quirúrgica y aprovechando mejor los recursos disponibles”.

La plataforma MARS fue desarrollada por Levita Magnetics, compañía fundada por el médico chileno Alberto Rodríguez-Navarro. El sistema combina robótica e imanes para facilitar intervenciones mínimamente invasivas y permitir que el cirujano controle directamente la cámara y la retracción de los órganos. Entre sus características, puede reducir de cuatro a tres las incisiones abdominales necesarias para una operación de vesícula y realizar determinados procedimientos con un solo cirujano, en lugar de los dos que utiliza el modelo convencional del hospital.

“Lo que está haciendo el Hospital San Camilo demuestra cómo la incorporación de nuevas tecnologías puede contribuir a aumentar la capacidad quirúrgica, ampliar el acceso a cirugías y avanzar en la reducción de las listas de espera”, sostuvo Rodríguez-Navarro, cofundador y CEO de Levita Magnetics.

El Hospital San Camilo fue el primer recinto público de regiones en incorporar esta tecnología y, hasta septiembre de 2026, registraba 77 colecistectomías realizadas con MARS, 20 de ellas durante ese mes, duplicando las cifras de agosto.

En ese contexto, el director del establecimiento, Rodrigo González Escobar, informó que ya superaban las 100 intervenciones. “Como Hospital San Camilo estamos realizando un importante esfuerzo para reducir las listas de espera quirúrgicas, a través de jornadas especiales durante los fines de semana, en las que realizamos cirugías de vesícula de forma ambulatoria gracias a la tecnología robótica. Esto nos permite ofrecer procedimientos menos invasivos, con menos dolor y una recuperación más rápida, logrando que los pacientes puedan regresar a sus hogares el mismo día. Gracias a esta tecnología de Levita Magnetics, ya hemos realizado más de 100 cirugías exitosas, con excelentes resultados para nuestros usuarios”.