La coalición pendiente: el pedido de Chile Vamos al presidente Kast tras cumbre en Cerro Castillo

Desde RN, la UDI y Evópoli han transmitido a La Moneda que el problema del Gobierno no es solo de nombres, sino de cómo se organiza políticamente la alianza. El llamado es a que Kast lidere el camino hacia una coalición.

Pasadas las 22:30 del martes, el presidente José Antonio Kast culminó en Cerro Castillo una reunión de tres horas con los presidentes de los partidos oficialistas, en la que ratificó al ministro Fernando Rabat, descartó un cambio de gabinete y pidió respaldo en el Congreso ante la eventual acusación constitucional.

Desde los partidos, en tanto, se planteó que el problema del Gobierno va más allá de la continuidad del ministro o de un eventual cambio de gabinete: también existe un problema de diseño de coordinación política entre los partidos y La Moneda.

Al término del encuentro, el vocero Gonzalo Arenas aseguró que “el apoyo al ministro Rabat es indiscutible” y que el Ejecutivo está confiado en que “todos los partidos que apoyan al Gobierno van a apoyar al ministro Rabat”.

Arenas también planteó que la cita sirvió para fijar “acciones políticas conjuntas, de aquí a marzo”, entre ellas la Ley de Presupuesto, la eventual acusación contra Rabat y las conversaciones con los camioneros.

En esa línea, el vocero se refirió directamente a la relación con los partidos que ha sufrido un desgaste a propósito del asunto Rabat. Arenas reconoció que “en un principio nos costó encontrar una forma de trabajo conjunta”, pero aseguró que “hoy día vamos a dar un paso adelante en esa organización” para conformar “un proyecto político sólido que mire más allá incluso del 2030”.

Las declaraciones de Arenas se dan no sólo por la conversación que se dio en Cerro Castillo, sino también por la presión que se ha levantado en las últimas semanas de parte de Chile Vamos para formalizar la coalición y evitar la constante guerrilla entre la derecha tradicional y el Partido Republicano.

El diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, dijo a EL DÍNAMO que “el error de diseño más grande es no tener una coalición política formal”, y que sin ella los partidos, en momentos de crisis, en lugar de “buscar soluciones en conjunto se preocupan de diferenciarse”

“Al presidente le ha faltado mayor convicción de querer liderar una coalición política”, sostuvo.

La resistencia de Republicanos

En Chile Vamos aseguran que esa falta de convicción del presidente —que se ha visto desde que notificó en enero a los partidos que no buscaría una coalición, sino un modelo de colaboración— se debe en gran parte a la resistencia de republicanos.

El partido liderado por el senador Arturo Squella ha priorizado mantener una impronta de derecha dura en estos ocho meses de Gobierno y se ha erigido como el principal defensor de las medidas más polémicas y resistidas de Kast, lo que ha tensionado la relación con Chile Vamos.

Sin embargo, en la centro derecha existe la convicción de que más allá de las tensiones en el oficialismo, es necesario apurar la formalización de la coalición en vista a los próximos desafíos electorales y la necesidad de dar vuelta la delicada situación que atraviesa el Ejecutivo en las encuestas.

El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, planteó que se necesita una hoja de ruta común, mecanismos permanentes de coordinación e incluso acuerdos electorales.

“La única forma que tenemos de construir unidad y proyectar dos o tres períodos presidenciales es que estemos disponibles a constituir una coalición de gobierno”, afirmó, aunque distinguió esa fórmula de una coalición política.

La figura que surge en ese entramado y que los partidos apuestan a que juegue un rol relevante a la hora de convencer a Kast es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, militante UDI y cercano al mandatario.

En el oficialismo aseguran que Alvarado se ha mostrado a favor de la idea de conformar una coalición o alianza más estable y formal. De hecho, en varias oportunidades ha instado al oficialismo a que se establezcan instancias de coordinación más allá del comité político de los lunes, lo que ha sido rechazado por los partidos al no haber una alianza formal.

En todo caso, el reclamo de la coordinación va en dos direcciones. En el oficialismo indican que en estos ocho meses se ha repetido que se toman medidas o se anuncian proyectos sin la necesaria socialización previa.

Como ejemplos citan la reforma constitucional de seguridad, ingresada en agosto y retirada a comienzos de octubre tras recibir críticas de distintos sectores, incluidos miembros del oficialismo. También mencionan el fin de Yo Elijo mi PC, programa parte de las becas TIC, que La Moneda anunció este miércoles que repondrá en la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado, luego de que la Cámara rechazara la partida de Educación. En el oficialismo atribuyen esa marcha atrás a la presión de RN y la UDI.

Desde el Partido Republicano, sin embargo, aún se ve con distancia la posibilidad de una alianza formal. El diputado Agustín Romero planteó que “no podemos hablar de una coalición mientras algunos se abren a votar una acusación”, y cuestionó las presiones públicas a Kast por cambios de gabinete.