“¿Qué esconde?”: Manouchehri cuestiona a Rabat por entregar decretos al Senado y no a la Cámara

El ministro de Justicia justificó que los documentos fueran entregados bajo reserva, argumentando que contienen antecedentes sensibles cuya difusión podría exponer a las víctimas.

El diputado socialista, Daniel Manouchehri, criticó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por remitir al Senado los decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sancionadas por delitos sexuales contra menores, en lugar de enviarlos a la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Rabat entrega los decretos al Senado y no a la Cámara, que tiene la facultad de fiscalizarlo. ¿Qué esconde? El fiscalizado no puede elegir quién lo fiscaliza”, cuestionó el parlamentario.

Manouchehri cuestiona a Rabat por entregar decretos al Senado y no a la Cámara

La controversia se produjo luego de que el secretario de Estado informara la entrega de 309 decretos a la Comisión de Constitución del Senado, correspondientes a rebajas de condenas otorgadas desde 2022 a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Rabat explicó que se trató de una primera remesa de antecedentes solicitada el lunes por dicha instancia, en el contexto de la discusión de un proyecto de ley.

De acuerdo con las cifras entregadas por el ministro, 17 de los 309 documentos, cerca del 5%, corresponden a decretos redactados por él sin que existiera un fallo previo de la Corte Suprema, uno de los aspectos que ha concentrado los cuestionamientos.

Asimismo, ante las consultas por la documentación pendiente y la eventual inclusión de casos relacionados con crímenes de lesa humanidad o delitos vinculados al crimen organizado, sostuvo que el volumen de información exige un proceso de recopilación más amplio.

En esa línea, Rabat aseguró que el Ministerio de Justicia responderá la totalidad de los requerimientos parlamentarios. “Se van a contestar todas ellas de manera completa. Hoy hicimos una primera entrega de estos decretos, puesto que estaban relacionados con el proyecto de ley que estaba en tabla hoy”, afirmó.

Otro de los puntos que defendió el ministro fue la decisión de entregar los documentos bajo carácter reservado y no hacerlos públicos, argumentando que contienen información sensible.

“Como lo he señalado en otras oportunidades, acá lo que importa es la víctima. Y por eso hemos cumplido con la normativa y hemos entregado la información en carácter de reservado para que los senadores la conozcan en tal carácter”, sostuvo.

Luego agregó: “No es relevante conocer públicamente esos decretos, puesto que tiene información que se llama sensible. Lo importante es no re-victimizar”.