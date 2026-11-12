“Hay ratas que empiezan a saltar del barco”: Hoffmann por presiones de sectores oficialistas sobre Kast

En cuanto a la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, manifestó que “yo creo que el Presidente va lograr ordenar a todo el oficialismo”.

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La vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, aseguró que “hay ratas que empiezan a saltar del barco“, al cuestionar las presiones de algunos sectres del oficialismo sobre el Gobierno del Presidente José Antonio Kast debido a la caída en las encuestas.

Pese a lo anterior, la dirigenta del gremialismo también criticó la conducción política del Ejecutivo y lo que definió como “el diseño que eligió el Presidente“.

En esa línea, planteó como un error “ese desprecio por la experiencia política (y) yo creo que ha intentado de a poco cambiarlo“.

Hoffmann y las ratas que abandonan el barco

La vicepresidenta de la UDI abordó el tema en el podcast Cómo te lo explico, que conducen las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón.

En la ocasión, María José Hoffmann manifestó que “yo entiendo la ansiedad que tenemos los partidos, porque claro, cuando uno ve que su gobierno empieza a bajar en las encuestas, hay ratas que empiezan a saltar del barco“.

“No hay tantas, pero hay siempre, en todos lados“, complementó, al referirse a las peticiones de las colectividades oficialistas de tener una mayor participación en las decisiones políticas del Ejecutivo.

En cuanto a la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y la decisión de Kast de mantenerlo en su cargo, Hoffmann indicó que “yo creo que el Presidente va lograr ordenar a todo el oficialismo“.

Pese a reconocer que ella le habría pedido la renuncia a Rabat para “descomprimir” el ambiente político, la dirigenta del gremialismo dijo que ahora “el tema no va por ahí”.

Además, aunque inicialmente respaldó la designación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, como agregada de seguridad en Paraguay, luego de que se le planteó que el cargo habría sido creado especialmente para ella, sostuvo que de ser así, “yo me retracto”.