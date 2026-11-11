La Moneda anuncia que revertirá alza de combustibles de este jueves y congelará precios hasta febrero de 2027

El biministro Claudio Alvarado aseveró que, con estos anuncios, ya no hay razones para que los camioneros se mantengan paralizados.

Claudio Alvarado, biministro de Interior y Segegob, anunció el congelamiento de los precios de los combustibles por 90 días, es decir, hasta febrero de 2027, además de revertir el alza anunciado para este jueves.

En un punto de prensa en La Moneda, el secretario de Estado explicó que tras esta medida se busca ir en ayuda de los hogares y aliviar la presión que enfrenta el transporte de carga.

Alvarado precisó que “el Gobierno ha tomado la decisión de congelar el alza del precio de los combustibles hasta los primeros días del mes de febrero, vale decir, en los próximos casi 90 días no van a existir alzas de combustibles”.

“Y entre medio de la próxima semana vamos a revertir el alza que se genera mañana”, agregó.

El biministro detalló que el Gobierno extenderá hasta diciembre del próximo año la recuperación del impuesto específico para los transportistas, el cual vencía el próximo mes.

En esta línea, se corregirá la declaración del impuesto específico cuando su componente variable sea negativo, ya que generaba un pago adicional por vía Formulario 29.

“Esto se va a corregir para que no exista ese efecto y ese pago pueda ser compensado con el impuesto cuando tenga su carácter positivo”, precisó Claudio Alvarado.

En vista de estos anuncios, el titular de Interior y Segegob aseveró que los camioneros ya no tienen motivos para continuar con su paralización nacional.

“Desde mañana no hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país“, indicó.

Alvarado también se hizo eco de las palabras de los dirigentes de de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que dejaron en claro que las movilizaciones se mantienen, tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno.

“Hoy nos hubiese gustado que estas buenas noticias para los chilenos hubiéramos estado acompañados de los dirigentes (…) pero ellos se deben a sus bases. Reconocen el esfuerzo del gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva, tienen que convencer a sus bases”, argumentó.