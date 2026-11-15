Kast ya está en Vietnam: los detalles de su primera gira por Asia

La agenda contempla encuentros bilaterales, actividades económicas y su posterior participación en la cumbre de APEC, en China, junto a importantes líderes internacionales.

El Presidente José Antonio Kast llegó este domingo a Vietnam para dar inicio a su primera gira por Asia. El viaje marca el comienzo de una agenda internacional que también contempla su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en China.

El mandatario arribó acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el titular de Economía y Minería, Daniel Mas; y el ministro de Agricultura, Jaime Campos.

La delegación también incluye a cinco parlamentarios: los senadores Fidel Espinoza (PS), Sebastián Keitel (Evópoli), Andrés Longton (RN), Ximena Órdenes (IND) y Renzo Trisotti (Partido Republicano).

A la comitiva se sumaron la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; y el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Héctor Sandoval.

Recepción oficial y primeras actividades de Kast por su gira por Asia

Kast aterrizó en el Aeropuerto Internacional Noi Bai, ubicado en Hanói. Allí lo recibió el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vũ Hải Quân, junto a representantes diplomáticos de ambos países. Entre ellos estuvieron la embajadora de Chile en Vietnam, el viceministro de Relaciones Exteriores y el embajador vietnamita en Chile.

Las actividades oficiales comenzarán este lunes 16 de noviembre. Uno de los primeros compromisos será el foro empresarial Vietnam-Chile, denominado “Choose Chile”.

Luego se realizará la ceremonia oficial de bienvenida, encabezada por el presidente de Vietnam, Tô Lâm, quien asumió el cargo en abril de este año. Tras el encuentro protocolar, ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral.

La agenda continuará con una ceremonia de intercambio de acuerdos entre los dos países. Posteriormente, los jefes de Estado entregarán declaraciones a la prensa.

La visita coincide con una fecha significativa para ambas naciones: durante 2026 se cumplen 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam.

Kast se prepara para participar en APEC

Tras su paso por Vietnam, el Presidente viajará a Shenzhen, China, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita reunirá a diversas autoridades internacionales. Entre los asistentes esperados figura el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También se contempla la participación del mandatario estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Desde América Latina, además de Kast, se espera la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Desde Presidencia destacaron la importancia de esta agenda para la proyección internacional del país. Al respecto, señalaron que “se trata de una agenda muy internacional relevante, donde se reunirá con los líderes más importantes del Asia Pacífico, como el Presidente de China y la Primera ministra de Japón, lo cual va en directo beneficio para los intereses y desarrollo de Chile”.