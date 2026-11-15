Matthei vuelve a cargar contra Kast: acusa “engaño” y que plan de seguridad “era puro bluff”

La excandidata presidencial también cuestionó duramente al Gobierno por manejo de crisis por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei volvió a cuestionar la gestión del Gobierno de José Antonio Kast, apuntando a las promesas electorales del mandatario, la falta de preparación de su estrategia de seguridad y la respuesta frente a la controversia que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En una conversación con Felipe Kast para el programa Felipe PodKast, la exalcaldesa de Providencia se refirió a los compromisos que marcaron la campaña presidencial y aseguró que la ciudadanía comenzó a perder confianza cuando advirtió que las propuestas en materia de seguridad no tenían un sustento concreto.

“Obviamente que cuando la ciudadanía se dio cuenta que todo esto de la seguridad era puro bluff porque no había nada. Ahí estaban los nombres, el Cancerbero, el plan, no sé, todas esas tonteras. Pero no había nada detrás, no había un solo pensamiento, no había una persona seria, no había una persona que supiera de esta materia, nada, no había nada”, afirmó.

A juicio de Matthei, la seguridad fue uno de los principales compromisos de Kast durante la campaña. Por eso, considera que las dificultades para llevar esas propuestas a la práctica provocaron una de las primeras decepciones entre sus propios adherentes.

“Yo creo que esa fue la primera desilusión. Porque ese tema había sido muy central en la campaña. Entonces, yo creo que mucha gente sintió que le habían metido el dedo en la boca, ¿no? Y yo creo que eso fue muy grave, muy grave”, sostuvo.

Las nueva críticas de Matthei contra José Antonio Kast

“Para mí todo eso es engaño. Cuando tú prometes algo que no puedes cumplir, eso es un engaño. Porque claro, yo podría decir que vamos a crear un millón y medio de empleos. Si tú sabes que eso no lo puedes cumplir, es mentira, po”, señaló la militante de la UDI.

Para reforzar su argumento, recordó los cuestionamientos que recibió durante su propia campaña presidencial. Sin embargo, evitó profundizar en las críticas que enfrentó y centró su análisis en las consecuencias políticas de generar expectativas que después no pueden cumplirse.

“Y no quiero seguir sobre lo que plantaron sobre mí porque, ¿para qué? Todo el mundo lo conoce. Pero el drama es cuando tú ganas una elección sobre la base de cosas que no se pueden cumplir. Bueno, después lo pagas”, sostuvo.

Cuestionamientos por manejo de la crisis del ministro Rabat

Otro de los puntos que abordó la excandidata fue la controversia que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las decisiones relacionadas con las rebajas de condenas.

“¿Cómo el ministro no lo consultó con nadie? No se dio cuenta que esto era un tema grande que por lo menos tenía que consultarlo?”, planteó.

En ese contexto, recordó cómo actuaba el expresidente Sebastián Piñera durante su segundo mandato. “El presidente Piñera, si uno hubiera tomado una decisión como esa sin consultarle, aunque él hubiese estado de acuerdo con la decisión, lo hubiera echado por no consultar”, afirmó.

A lo que agregó: “Yo de verdad no entiendo nada. No me pidas una explicación porque no entiendo nada. Creo que pocas veces he visto una crisis llevada en forma tan absurda, tan poco inteligente como esto”.

Hacia el final de la conversación, Matthei se refirió a las reacciones que generan sus críticas al Gobierno.

“Cuando yo dije que no tenían programa de seguridad, ni siquiera tenían ministro, porque también era cierto, todo el mundo decía: Ay, la Evelyn que está picada. Cuando todos los demás lo dicen da lo mismo, pero si yo lo digo es porque estoy picada”, expuso.

Finalmente, Matthei vinculó estas reacciones con actitudes machistas que, a su juicio, todavía persisten en la política. En particular, cuestionó las expectativas sobre cómo deberían comportarse las mujeres cuando expresan sus opiniones públicamente.

“Yo creo que a mucha gente le irrita que una mujer diga las cosas. Hay todavía harto machismo, ¿no? Esperan que la mujer sea más dócil y que no levante mucho la voz”, aseveró.