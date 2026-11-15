Criteria: aprobación de Kast cae a su punto más bajo y crece pesimismo económico

En paralelo, la desaprobación del mandatario alcanzó su nivel más alto, en una semana marcada por el paro de camioneros y los cuestionamientos a la continuidad del ministro Rabat.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó seis puntos y se ubicó en un 18%, su nivel más bajo desde que asumió el Gobierno en marzo de 2026, según la última encuesta Criteria.

En paralelo, la desaprobación del mandatario subió cinco puntos y llegó al 72%. Otro 10% de los encuestados declaró no tener una opinión definida.

La evolución de las cifras muestra un aumento sostenido del rechazo durante las últimas semanas. El 18 de octubre, la desaprobación alcanzaba el 59%. Luego subió al 67% en la medición del 1 de noviembre y llegó al 72% en el último sondeo.

Los resultados se conocen después de una semana marcada por diversas controversias en la agenda pública. Entre ellas destacan el paro de camioneros y los cuestionamientos a la continuidad de Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia.

Crece el pesimismo sobre la economía chilena

Las expectativas económicas también muestran un cambio en la percepción de los encuestados. Según el estudio, un 60% cree que la situación económica de Chile empeorará durante los próximos seis meses.

El resultado representa un alza de 11 puntos porcentuales respecto de octubre de 2026. En sentido contrario, las expectativas positivas retrocedieron: solo un 13% considera que la economía nacional mejorará en ese periodo, diez puntos menos que en la medición anterior.

Las proyecciones para los hogares tampoco son favorables. Al consultar por la situación económica personal y familiar, un 46% respondió que espera un empeoramiento durante los próximos seis meses. En contraste, apenas un 15% anticipa una mejora en las finanzas de su hogar.

Encuesta Criteria: aumentan las dudas sobre el empleo

El sondeo también identificó un deterioro en las expectativas laborales. Un 53% de los consultados cree que las posibilidades de encontrar trabajo o acceder a un mejor puesto serán peores dentro de seis meses.

La cifra aumentó siete puntos respecto de octubre. Por otro lado, solo un 14% espera que las oportunidades laborales mejoren durante ese mismo periodo.