Franco Parisi: “Hay una mayoría en el PDG a favor de la AC a Rabat”

El líder del PDG abordó la acusación que impulsa la oposición contra el ministro Rabat, la cual comenzará su recorrido legislativo este lunes.

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la acusación constitucional que impulsa la oposición contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. En ese contexto, adelantó cuál sería la postura mayoritaria dentro de su colectividad frente al libelo.

La acusación apunta a la rebaja de penas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y de otros tres sentenciados por crímenes de lesa humanidad. Además, cuestiona la entrega de información que habría sido incompleta e inexacta al Congreso para justificar estas decisiones.

En concreto, el documento sostiene que “el ministro faltó a la verdad, entregó información inexacta y omitió antecedentes relevante”.

Franco Parisi cuestiona manejo del Gobierno por caso Rabat

“Hay una complejidad muy grande que no ha sabido manejar el Presidente Kast. Hay mucha gente en el gobierno, por lo menos los que hablan conmigo, que está muy molesta, porque ha alargado una crónica de una muerte anunciada”, afirmó Parisi en conversación con La Tercera.

En esa línea, el dirigente aseguró que desde su partido han planteado directamente la necesidad de que el titular de Justicia deje el cargo.

“Nosotros hemos tratado de decir a la autoridad que lo mejor es que el ministro Rabat dé un paso al costado”, enfatizó.

Parisi también abordó los argumentos jurídicos y políticos que rodean la acusación. Según explicó, existen dos dimensiones en la discusión: una constitucional y otra política.

“Es difícil explicarle a la víctima de un violador, de un pederasta, que (al victimario) lo dejaron libre y que no hay ningún error constitucional. Por lo tanto, yo creo que va a pesar más la arista política que la constitucional”, señaló.

PDG tendría mayoría favorable a la acusación constitucional

Consultado sobre la posición de los diputados del Partido de la Gente, Parisi reconoció que, según las conversaciones que ha sostenido, existiría una mayoría favorable a respaldar la acusación contra Rabat.

Sin embargo, aclaró que todavía no hay una decisión definitiva, ya que los parlamentarios deben conocer el contenido del documento antes de fijar una postura.

“Lo que yo he conversado, sí, pero es que todavía no sabemos de qué estamos hablando. Veamos el documento, hay que analizarlo, hay que discutirlo. Lamentablemente, los ánimos en el Parlamento están demasiado polarizados”, respondió.

Finalmente, el líder del PDG insistió en que, a su juicio, el conflicto tiene un carácter principalmente político y no constitucional. También recalcó que la decisión final corresponde a los diputados de su colectividad.

“Este es un problema político, no constitucional. Si no, lleguemos al Tribunal Constitucional. Esa es mi postura. Pero, obviamente, los diputados van a tener que discutir, analizar y tomar una decisión. Lo que yo espero es que la decisión sea tomada mayoritariamente por todos”, concluyó.