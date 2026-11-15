Pavez defiende acuerdo con camioneros y aborda dura caída en aprobación del Presidente Kast

El subsecretario del Interior reconoció que el paro afectó las prioridades del Gobierno y destacó que mantuvieron “muy fino el pulso de la movilización”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió este domingo la gestión del Gobierno frente al paro de camioneros y destacó las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con los principales gremios del transporte de carga.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, la autoridad aseguró que el Ejecutivo “soluciona un paro de camioneros recurriendo a las artes de la política. Eso significa diálogo, eso significa propuestas concretas arriba de la mesa que excedan solamente el beneficio de los transportistas”.

El acuerdo entre el Gobierno, la Confederación Nacional del Transporte de Carga y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones contempla una rebaja de $142 por litro de diésel y de $39 por litro de bencina.

Además, establece un mecanismo para fijar un techo al precio de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, junto con otras medidas.

El conflicto se intensificó el pasado martes, cuando los transportistas convocaron a una movilización nacional. La protesta respondió a las alzas de los combustibles registradas desde marzo y a los reclamos del sector por los costos de operación. Entre sus principales exigencias estaban una reducción del precio del diésel y mayor estabilidad en los valores.

Máximo Pavez defiende respuesta del Gobierno ante paro de camioneros

Al abordar las movilizaciones, Pavez aseguró que el Ejecutivo mantuvo canales de comunicación con los transportistas durante todo el proceso. También reconoció que la magnitud de la protesta se pudo dimensionar a medida que avanzaban las jornadas.

“Hay un diálogo permanente con los camioneros. Otra cosa es que otras cosas uno ve cuando se concreta y uno monitorea la magnitud de la movilización. Esto es parte de lo que cualquier gobierno puede enfrentar en materia de conflictos sociales y lo que corresponde es solucionarlo”, explicó.

El subsecretario también destacó que la movilización no provocó mayores consecuencias en el abastecimiento ni alteraciones graves del orden público.

“No hubo afectaciones severas al abastecimiento, no hubo problemas graves de orden público, hubo personas detenidas a lo largo de todo el país por situaciones puntuales. Por lo tanto, el gobierno siempre mantuvo muy fino el pulso de la movilización con canales permanentes de diálogo“, afirmó.

Sin embargo, la autoridad reconoció que las negociaciones también incidieron en las prioridades del Ejecutivo. Esto, luego de ser consultado por los recursos destinados a contener el precio de los combustibles frente a las medidas para enfrentar el desempleo.

“Evidentemente que la circunstancia de tener una movilización importante también afecta las prioridades del gobierno, eso sin ninguna duda, no podemos desconocerlo”, admitió.

“El gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad que tiene en cuanto a la proyección de ciertas crisis y también frente a situaciones de facto que pueden alterar la agenda, porque para eso está el gobierno, para poder gobernar”, señaló.

En esa misma línea, agregó que “un gobierno responsable no puede estar solamente mirando el fin de mes, tiene que estar mirando los próximos tres, cuatro, cinco años”.

La caída en aprobación de Kast

Por otro lado, el subsecretario también se refirió a los últimos resultados de las encuestas de opinión, que muestran una caída en la evaluación ciudadana del Gobierno.

La última medición de Criteria registró una disminución de seis puntos en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que llegó al 18%. Se trata de su nivel más bajo desde el inicio de su administración, en marzo de 2026.

Por otro lado, la desaprobación aumentó cinco puntos y alcanzó el 72%. Frente a estos resultados, Pavez llamó a interpretar las mediciones con cautela y aseguró que el Ejecutivo confía en revertir la tendencia.

“Nosotros tenemos la convicción de que el gobierno mira las encuestas con prudencia, con humildad. Hay que entender que las encuestas son fotos del momento, de la semana, y nosotros no tenemos ninguna duda que las decisiones que está tomando el gobierno en el mediano y largo plazo, van a revertir esta tendencia“, sentenció.