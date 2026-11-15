El salto al Pacífico

Las proyecciones para Chile tras esta gira son tan prometedoras como exigentes. Si La Moneda logra traducir las sonrisas protocolares en acuerdos fitosanitarios ágiles, atracción de capitales para electromovilidad, centros de datos y transferencia tecnológica desde Shenzhen y Tokio, el país ganará oxígeno económico para los próximos años.

Si alguien todavía duda de dónde late hoy el pulso financiero global, basta mirar un mapa del mundo con atención. Las veintiún economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) concentran cerca del sesenta por ciento del PIB del planeta y casi la mitad del comercio internacional. No es un club de sobremesa diplomática, sino la sala de máquinas donde se diseñan las reglas no escritas de las cadenas de suministro, la inversión tecnológica y el intercambio transoceánico. Para un país pequeño, abierto y exportador como Chile, sentarse en esa mesa no es un lujo ni un capricho viajero, sino una auténtica política de Estado que trasciende cualquier color político que habite La Moneda.

La edición 2026, que celebrará su cumbre de líderes los días 18 y 19 de noviembre, tiene un simbolismo imposible de ignorar. China asume por tercera vez como anfitrión —tras sus recordadas citas de 2001 y 2014— y eligió como vitrina a Shenzhen, esa metrópolis vertiginosa que pasó de aldea pesquera a capital mundial de la innovación, la manufactura avanzada y cuarto puerto más grande del globo. Bajo el lema «Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos», su agenda orbita sobre tres pilares: apertura comercial, innovación y cooperación. En la práctica, se discutirá cómo blindar las cadenas logísticas frente a vaivenes geopolíticos, digitalizar aduanas para abaratar el comercio, impulsar la transición energética y gobernar el despliegue de la inteligencia artificial sin frenar el crecimiento ni rezagar a las pymes.

En ese escenario de alto voltaje hará su estreno asiático el presidente José Antonio Kast, quien decidió mantener su gira pese a las presiones internas por las movilizaciones de transportistas. La señal política es inequívoca: el pragmatismo comercial manda. Tras meses privilegiando sintonía con Washington y referentes conservadores europeos, el aterrizaje en Shenzhen —con bilateral incluida ante Xi Jinping y pasos por Pekín, Shanghái y Hangzhou— busca equilibrar la balanza. China es nuestro mayor comprador de cobre, litio, cerezas y salmones, mientras Estados Unidos está entre los que encabezan la inversión extranjera directa. Navegar con destreza entre ambas potencias, sin caer en alineamientos excluyentes, es el examen de madurez de nuestra diplomacia.

Escalas estratégicas

Pero el itinerario presidencial no empieza ni termina en China, y ahí radica buena parte de su astucia estratégica. Antes de Shenzhen, la importante comitiva que le acompaña, hará escala en Hanói para estrechar lazos con Vietnam, una de las economías más dinámicas del sudeste asiático, socia de Chile en el CPTPP y próxima anfitriona de APEC en 2027. Pasar primero por Vietnam permite anticipar la agenda del próximo año y abrir puertas en un mercado joven que demanda alimentos y minerales. Tras la cumbre en China, el cierre en Tokio junto a la primera ministra Sanae Takaichi consolida el vínculo con Japón, un inversionista histórico, confiable y vital para el hidrógeno verde, la minería sostenible y la infraestructura portuaria chilena.

Este triángulo asiático ofrece también el combustible ideal para revivir una tarea pendiente en nuestro propio vecindario: la Alianza del Pacífico. El bloque de Chile, Perú, Colombia y México nació como plataforma ágil para proyectar a Latinoamérica hacia el Asia-Pacífico con una sola voz y mayor escala. Sin embargo, las turbulencias políticas regionales enfriaron su dinamismo. Hoy, con Shenzhen como punto de encuentro y México ya confirmado como sede de APEC en 2028, Chile tiene la oportunidad dorada de reactivar ese engranaje. En vez de competir en solitario por la atención asiática, nuestros países pueden ofrecer cadenas de valor integradas, minerales críticos procesados y energía limpia desde nuestra costa sudamericana.

Las proyecciones para Chile tras esta gira son tan prometedoras como exigentes. Si La Moneda logra traducir las sonrisas protocolares en acuerdos fitosanitarios ágiles, atracción de capitales para electromovilidad, centros de datos y transferencia tecnológica desde Shenzhen y Tokio, el país ganará oxígeno económico para los próximos años. Al final del día, el océano Pacífico nunca fue una frontera que nos aislara del mundo, sino la autopista más ancha hacia el futuro; el desafío de Kast y de todo el Estado chileno, así como de los privados, será demostrar que sabemos conducir por ella a toda velocidad.