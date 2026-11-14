Lichnovsky arremete duramente contra Aníbal Mosa y Colo Colo: “El jefe de las zorr…”

El defensa de la U de Chile disparó contra los albos tras los mensajes que les dedicaron durante los festejos por la estrella 35.

La rivalidad entre Universidad de Chile y Colo Colo sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista fue Igor Lichnovsky, quien aprovechó las redes sociales para cuestionar los festejos del plantel albo tras conseguir el título de la Liga de Primera 2026.

La controversia comenzó durante las celebraciones por la estrella número 35 del Cacique. En medio de los festejos, Arturo Vidal, Javier Correa y Aníbal Mosa protagonizaron cánticos con insultos dirigidos al cuadro azul.

La situación generó molestia en Universidad de Chile y obligó al presidente de Blanco y Negro a ofrecer disculpas días después.

“Les pido las disculpas a la gente de Universidad de Chile u otras personas que se hayan sentido ofendidas, pero la verdad que nuestro ánimo era solamente celebrar. Es un desahogo, hay que entender no es solamente este año, veníamos necesitando esa alegría”, explicó el dirigente.

El picante mensaje de Igor Lichnovsky contra Aníbal Mosa y Colo Colo

Las declaraciones de Mosa no pasaron inadvertidas para Lichnovsky. El defensor azul compartió una publicación en redes sociales, donde repasó distintos momentos de su regreso a Universidad de Chile y aprovechó de responder al mandamás albo.

“Son todo lo que no queremos ser. Que bueno que pidió disculpas el jefe de las Zorras”, escribió el futbolista.

El comentario volvió a instalar la polémica entre ambos equipos y sumó un nuevo episodio a las repercusiones que dejaron los festejos del campeón.

Además de su publicación, Lichnovsky ya había abordado la consagración de Colo Colo en una conversación con TNT Sports.

Consultado por el campeonato conseguido por su archirrival en la pasada fecha de la Liga de Primera, el zaguero evitó profundizar en el tema y aseguró que el plantel azul está concentrado en sus propios objetivos.

“Nosotros estamos preocupados de nosotros. Lo que pase con el que está arriba o abajo, no nos interesa. Se vienen cosas bonitas para nosotros”, respondió.