Vicepresidente Alvarado y AC contra Rabat: “La cohesión en el oficialismo ha ido aumentando”

El vicepresidente Claudio Alvarado (UDI) proyectó este lunes un oficialismo alineado ante la acusación constitucional que la oposición presentó contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), por las rebajas de condena otorgadas a agresores sexuales contra menores de edad.

En diálogo con radio Infinita, Alvarado justificó la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en su puesto. “Entiendo cuando en situaciones de estas características, el sentido común dice que lo más simple, lo más fácil, lo correcto es cambiar al ministro y ahorrarse una discusión y un problema. Pero el Presidente tiene la convicción de que, independientemente de los errores políticos, en el fondo aquí hay un error del sistema”, sostuvo aludiendo al proyecto de ley que busca excluir a condenados por delitos sexuales contra menores de edad de estos beneficios.

Al ser consultado por si cree que el oficialismo votará alineado en contra de la acusación, respondió que “eso no se puede saber hasta el día en que se marcan los votos. Tengo la sensación de que, con el paso de los días, la cohesión en el oficialismo ha ido aumentando respecto a este tema. Si uno ve los primeros días, había mucha opinión respecto a si era conveniente o no mantener al ministro Rabat. Ha pasado el tiempo y ese tipo de opiniones de parlamentarios del oficialismo ha ido disminuyendo”.

“Cuando se utilizan los instrumentos jurídico-constitucionales como rehén de las diferencias entre el Gobierno y la oposición, veo muy difícil que el oficialismo pueda apoyar una acusación de esas características”, añadió

Por otra parte, Alvarado valoró el entendimiento con los camioneros, que permitió terminar con las paralizaciones. “Lo importante es que logramos un acuerdo; segundo, ese acuerdo lo logramos muy rápido; tercero, se evitó que la movilización escalara y entregamos respuesta a una situación económica real, no solamente del gremio del transporte, sino que de la ciudadanía entera”, afirmó.