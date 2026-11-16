Habilitan bypass en Tiltil tras la caída de una torre de alta tensión que cortó el tránsito en la Ruta 5 Norte

Un camión al que se le reventó un neumático impactó la estructura y obligó a suspender el paso de vehículos desde la tarde del domingo.

TRANSPORTE INFORMA.

Las autoridades habilitaron esta mañana un bypass para permitir el tránsito de vehículos desde el norte del país con dirección a Santiago, tras el corte que se registró en la Ruta 5 Norte, a la altura de Tiltil, debido a la caída de una torre de alta tensión luego de que un camión la impactó en la víspera.

De acuerdo con lo informado, el hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando el vehículo de carga chocó con la estructura tras sufrir la explosión de uno de sus neumáticos, lo que hizo que el conductor perdiera el control del móvil.

Al respecto, el delegado presidencial de Chacabuco, Cristóbal Saavedra, indicó la persona que conducía el camión dijo que, debido a lo anterior, “la carga se habría ido hacia su lado derecho… Iba prácticamente solo en una ruta muy habitada y, gracias a Dios, no tuvo ningún impacto en las personas que estaban detrás de él ni nada”.

Durante toda la noche y hasta horas de esta madrugada, la caída de la torre de alta tensión provocó una gran congestión vehicular en el sector.

Habilitan bypass en la Ruta 5 Norte

La mañana de este lunes las autoridades confirmaron que se habilitó un bypass para que aquellos vehículos que se dirigen desde el norte a Santiago puedan continuar con su viaje.

En principio, y para agilizar el tránsito, se dispuso que en ese sector las pistas que se dirigen al norte se transformaran en bidireccionales.

Más tarde, a través de sus cuentas en redes sociales, Transporte Informa precisó que estableció un desvío en el enlace Rungue hacia la Ruta G16, para retomar Ruta 5 en el Camino a Polpaico.

También habilitó un bypass “que permite una pista por sentido en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 45, en el sector La Trampilla, en Tiltil“.