Arrau confirmó que la mayoría son extranjeros: balacera dejó un muerto y siete heridos afuera de una discoteca

“La investigación determinará quiénes son los responsables y permitirá establecer las hipótesis sobre qué motivó estos hechos”, dijo el secretario de Estado.

AGENCIA UNO.

Una persona murió y otras siete resultaron con heridas de diversa consideración la madrugada de este lunes, a raíz de una balacera perpetrada en las afueras de una discoteca en la comuna de Santiago.

La información la confirmó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien precisó que la mayoría de los involucrados en el hecho corresponde a extranjeros con situación migratoria irregular. Más tarde se reportó que varios de los heridos tienen nacionalidad colombiana.

“Son hechos de violencia que nos llaman a reflexionar, pero, sobre todo, a actuar. La investigación determinará quiénes son los responsables y permitirá establecer las hipótesis sobre qué motivó estos hechos. Pero esto también se resuelve con una mayor acción del Estado, que es lo que estamos haciendo”, complementó el secretario de Estado.

Policía indaga el origen de la balacera afuera de la discoteca

De acuerdo con lo informado por Carabineros, la balacera ocurrió a eso de las 03:00 horas frente a la discoteca de nombre Ibiza, situada en el sector de Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero.

Al respecto, el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya, indicó que el mencionado local efectivamente tiene patente de discoteca, pero reveló que en fiscalizaciones previas se detectaron algunas infracciones que se informaron oportunamente al municipio.

Algunas versiones apuntan a que el hecho que dejó un muerto y siete heridos se inició tras un enfrentamiento entre grupos rivales en las afueras de la discoteca.

En esa línea, testigos le dijeron a la policía que uno de los sujetos involucrados sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle a los presentes en el lugar.

En horas de esta mañana, la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI tomaron a su cargo la investigación del hecho, lo que incluye recoger el testimonio de los testigos del hecho, como de las personas que resultaron heridas.

La víctima mortal falleció cuando era atendida en la exPosta Central, lugar al que también se trasladó a algunos de los heridos, mientras que a otros los llevaron a la Posta 3.