El presidente chileno le recalcó al mandatario chino que hoy “represento al Estado, no a un sector político”.

OFICINA DEL PRESIDENTE.

El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes con el mandatario chino Xi Jinping en el marco de su gira por Asia, ocasión en la que valoró el vínculo entre ambos países, así como la “confianza que nos ha permitido progresar juntos“.

Durante el encuentro bilateral, el jefe de Estado chileno recalcó que “las relaciones internacionales entre China y Chile se han mantenido estables, más allá de situaciones internas que hayan podido afectar a nuestro país, y eso es algo que destacamos”.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Hotel Kylin Villa, en la ciudad de Shenzhen, Kast le dijo a Xi Jinping que “Chile ha sido un ejemplo de traspasos de gobiernos democráticos de un signo político a otro signo político, y agradecemos siempre el respeto de nuestra forma de gobernarnos, como también nosotros respetamos las organizaciones políticas de cada nación”.

Kast a Xi Jinping: “Represento al Estado, no a un sector político”

La cita contó también con la presencia del canciller Francisco Pérez Mackenna; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y el embajador de Chile en China, Alfonso Silva.

En la ocasión, el Presidente José Antonio Kast le recalcó a Xi Jinping que “represento al Estado, no a un sector político“.

Resaltó también “los avances que ha tenido China en el desarrollo para llevar a gente de lo vulnerable al desarrollo y calidad de vida“.

“Son 20.000 kilómetros que nos separan en distancia, pero hemos logrado generar una confianza que nos ha permitido progresar juntos. Chile tuvo un momento de mucho desarrollo, hoy día estamos pasando un momento un poco más complejo, pero hemos avanzado“, manifestó.

Sobre este último punto, indicó que “hemos logrado bajar impuestos, hemos logrado generar una seguridad tributaria para las grandes inversiones, y también estamos facilitando el tema de las inversiones desde el punto de vista de disminuir las regulaciones, respetando siempre el medio ambiente”.