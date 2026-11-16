El mandatario abordó el tema luego de que resurgieran antiguos comentarios que hizo en el pasado sobre el líder vietnamita.

En medio de su gira presidencial en Vietnam, el presidente José Antonio Kast abordó la ofrenda que dejó en el Mausoleo de Ho Chi Minh.

El mandatario fue consultado al respecto luego de que, a raíz de este momento, resurgieran las críticas que dedicó hace casi diez años a Michelle Bachelet en el mismo viaje al país asiático.

En ese entonces, a través de redes sociales, escribió: “23 años duró la dictadura de Ho Chi Mihn. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Mihn que por sí solo asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam”.

Al ser consultado por la prensa en su gira por este gesto a Ho Chi Minh, el presidente Kast remarcó que “como bien usted lo señala, quien habló en ese momento era el candidato. Hoy día represento a una nación y, como gobernante de una nación, me debo a las relaciones de Estado”.

“Nuestra ocupación es generar las mejores relaciones posibles con la República Socialista de Vietnam, con sus más altas autoridades, por el bien de nuestros compatriotas y también por el bien de esta nación”, agregó.

En esa misma línea afirmó que la “prueba de la relación estable en el tiempo es que Chile abrió sus relaciones diplomáticas con Vietnam en el año 1971 y han perdurado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy y yo me siento orgulloso de representar a nuestra nación“.

Por último, recordó que su visita a Vietnam es “de Estado, no es la visita de un gobierno ni de un candidato”.