Sobre la aprobación a la gestión del Gobierno, el vocero de La Moneda dijo que “vamos a tener que convivir con encuestas bajas quizás por un buen tiempo aún”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro subrogante de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, defendió la opción del Gobierno de dialogar para conseguir el fin del paro de los camioneros, que culminó con el acuerdo con la Confederación Nacional del Transporte de Carga y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, tras establecer una rebaja de $142 por litro de diésel y de $39 por litro de bencina.

Arenas aseveró que los gremios “estaban muy organizados” y que “en el paro prácticamente no hubo situaciones de delincuencia“, según dijo en la entrevista que le concedió al programa Tolerancia Cero, de CNN Chile.

A continuación sostuvo que “la protesta es legítima en una democracia, es buena en una democracia, aquí hubo elementos legítimos, no cortaron el tránsito casi en ningún momento, no cometieron desmanes, no cometieron delitos”.

Añadió que “estuvimos dos días sentados en la mesa, y por tanto yo encuentro que una organización que negocia de buena fe en ese tema, por supuesto que el Gobierno tiene que escucharla. No somos un gobierno gendarme, no somos una cárcel, somos una democracia, y estamos con todos los ciudadanos, si es que se manifiestan como corresponde“.

“Esto no fue un desate de violencia (sino) un acto de protesta ciudadana, bastante controlado, que es distinto a todos los casos que uno menciona en otros temas, Por ejemplo, cuando uno dice la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), ahí hay violencia pura“.

“Esto no era un grupo desalmado que estaba incendiando Chile, por el contrario, era un grupo que lo había pasado muy mal y que, además, los beneficios que recibieron ellos los recibieron todos los chilenos prácticamente“, concluyó.

Gonzalo Arenas y la baja aprobación al Gobierno de Kast

En otro ámbito, Gonzalo Arenas admitió que la baja aprobación al Ejecutivo podría mantenerse durante algunos meses, un hecho que atribuyó a “la situación económica y social dura que estamos viviendo hoy día”.

“Vamos a tener que convivir con encuestas bajas quizás por un buen tiempo aún, pero tenemos toda la esperanza, y más que la esperanza, tenemos los datos y la certeza de que el próximo año económicamente va a ser mejor”, complementó.

No obstante, también admitió que hay aristas políticas que influyen en la mala evaluación del Ejecutivo, como lo ocurrido con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Estamos en un momento económico, social y político complejo, pero estamos seguros de que vamos a revertir esta foto“, planteó el vocero de La Moneda.