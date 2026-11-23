El senador PPD, además, pidió que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, explique su eventual responsabilidad en el retiro de los permisos.

El senador Pedro Araya (PPD) hizo una dura crítica hacia el Partido Socialista por el presunto uso no autorizado de la firma de su par Ximena Órdenes para retirar su permiso constitucional.

El denominado caso Firmas tuvo su origen el 17 de noviembre cuando se retiraron los permisos constitucionales de los senadores de oposición Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (IND-PPD), mientras acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. Con ello, aumentaba el quórum para aprobar determinadas normas clave, como las de endeudamiento fiscal. Sin embargo, ambos legisladores negaron haber firmado dichos documentos y ahora el Ministerio Público investiga una presunta falsificación.

El senador socialista Juan Luis Castro, como jefe del comité del Socialismo Democrático, ha sido señalado como el responsable del retiro de permisos. No obstante, el legislador tildó lo ocurrido como un “error político administrativo” y sostuvo que actuó bajo instrucción de la presidenta del PS y senadora, Paulina Vodanovic.

Araya: “Gracias a esta tontera perdemos credibilidad”

En diálogo con radio Duna, Araya —quien dio a conocer además que Órdenes desconocía haber firmado el documento— tildó lo ocurrido como “de la máxima gravedad”. “Sería bueno que la senadora Vodanovic salga a explicar lo que dice el senador Castro, porque si eso es así también ella va a tener que responder y, obviamente, es un hecho que por la participación de ella también se ha vuelto extremadamente grave”, añadió.

Al ser consultado sobre cómo el Socialismo Democrático resolverá este episodio, Araya respondió que “esto es mucho más complejo que la relación del PS y del PPD, aquí después de la pelotudez que hicieron quedó absolutamente entredicho como trabaja la oposición, porque aquí todos estamos dando explicaciones respecto de esta situación en vez de estar hablando del trabajo que hicimos como oposición en el Presupuesto”.

“Aquí hay un daño respecto de la relación del PS con el PPD, pero hay un daño más profundo para el socialismo democrático porque se instaló gracias a esta tontera y a este escándalo, que el socialismo democrático tiene malas prácticas cuando no tiene los votos. Entonces, claro, perdemos credibilidad, perdemos confianza“, advirtió.

El legislador anunció que el martes se reunirá con los demás senadores del PPD para abordar esta situación y evitó adelantar si es que pedirán que Castro deje su puesto como jefe de bancada.