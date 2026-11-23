Queremos mostrar que el emprendimiento no tiene una sola forma ni pertenece a un tipo determinado de persona. Puede surgir en cualquier territorio, desde una necesidad cotidiana o una idea que parecía imposible.

Cuando hablamos de emprendimiento y liderazgo, solemos repetir una imagen estrecha: la de una persona que tiene una gran idea y consigue abrirse camino gracias a su talento y esfuerzo. Esa historia puede inspirar, pero deja fuera experiencias de mujeres que han emprendido y sostenido proyectos mientras enfrentan barreras que no siempre son visibles.

Por eso, cuando pensamos en cómo acercar el emprendimiento a niños y niñas, también tenemos que preguntarnos qué historias les estamos contando y quiénes aparecen en ellas. Los referentes importan porque amplían lo que cada niña puede imaginar para sí misma. Si crecen viendo mujeres que crean soluciones, lideran equipos, innovan en sus comunidades y se atreven a comenzar de nuevo, tendrán más herramientas para reconocerse también en esos lugares.

“Un emprendimiento para cada día” reúne 365 historias reales de emprendedores de distintas regiones de Chile, transformadas en cuentos, música, ilustraciones y actividades. Queremos mostrar que el emprendimiento no tiene una sola forma ni pertenece a un tipo determinado de persona. Puede surgir en cualquier territorio, desde una necesidad cotidiana o una idea que parecía imposible.

No basta con decirles que pueden lograr cualquier cosa, es importante mostrarles mujeres que lo han hecho, contar qué obstáculos encontraron, qué decisiones tomaron y cómo siguieron adelante, también es necesario visibilizar que las oportunidades todavía no se distribuyen de la misma manera y, al mismo tiempo, debemos evitar que la responsabilidad de educar en igualdad recaiga solo en ellas. Los niños también necesitan conocer esas historias y valorar liderazgos diversos y el trabajo compartido.

El proyecto nace, además, de una colaboración amplia entre personas y organizaciones de mundos muy diferentes. Emprendedores, artistas, músicos, ilustradores y especialistas en aprendizaje aportan sus talentos para construir una experiencia que combina relatos, creatividad y herramientas educativas. Esa mezcla demuestra que formar nuevas generaciones requiere muchas miradas.

Enseñar a emprender también es enseñar a confiar en las propias capacidades. Sin embargo, a veces, especialmente a las mujeres, se nos educa para esperar el momento perfecto, tener todas las respuestas o sentir que debemos demostrar el doble antes de dar un paso. Emprender exige justamente lo contrario: atreverse sin tener todas las certezas, pedir ayuda, aprender en el camino y saber que equivocarse no invalida una idea.

No se trata de convertir a cada niña en empresaria, sino que ninguna descarte una posibilidad por creer que no es para ella. Que pueda imaginar, crear, colaborar, tomar decisiones y participar en la transformación de su entorno y que cada niño comprenda que el talento y el liderazgo no tienen género.

Las historias pueden mostrar otras formas de vivir, de resolver problemas y de construir comunidad. Si queremos un país con más oportunidades, necesitamos que desde la infancia todas las personas puedan verse como protagonistas de su propio futuro. Contar esas historias, hacerlas visibles y compartirlas es también una forma de ampliar lo que las nuevas generaciones creen posible.