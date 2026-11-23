Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, el pronóstico de altas temperaturas se extenderá hasta el próximo viernes 27 de noviembre.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una alerta amarilla para esta semana en diversas comunas de la zona central del país, debido al pronóstico de calor intenso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo con lo anticipado por la DMC, se espera que en estos días los termómetros alcancen hasta los 34 grados en algunos sectores de la Región de Valparaíso, y 33 grados en otros de la Región Metropolitana.

En tanto, para las regiones de O’Higgins, Ñuble y Biobío se espera que la temperatura máxima alcance hasta los 32 grados.

Según informó la DCM, el pronóstico de calor intenso se extenderá entre este martes 24 y el próximo viernes 27 de noviembre.

Las comunas con alerta amarilla por el calor intenso

Con estos antecedentes, la Dirección Regional del Senapred optó por declarar alerta amarilla por calor intenso para las provincias de San Felipe y Los Andes, además de las comunas de Petorca y Cabildo, en la Región de Valparaíso.

El pronóstico de la DMC apunta que a partir de la tarde de este martes una dorsal en altura favorecerá el incremento de las temperaturas en diversas áreas de la zona central del país.

Desde Senapred se ratificó que la alerta amarilla en las comunas de la Región de Valparaíso se mantendrá hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

En esa línea, el organismo recomendó a la ciudadanía limitar la exposición directa al sol y mantener una hidratación constante, especialmente en el caso de los niños, adultos mayores y personas pertenecientes a grupos vulnerables.