Desde marzo, cuando la izquierda se dividió en dos comités en el Senado, los choques se han acumulado: acuerdo administrativo, comisiones, seguridad y Presupuesto. Ahorra, el caso de las firmas suma una nueva grieta en la relación entre el PS y el PPD, socios en un mismo comité.

“Esto está lejos de ser un mero malentendido reglamentario”, afirmó este domingo a la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), en respuesta a la explicación del jefe del comité del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), sobre el retiro de su permiso constitucional.

El reclamo de la parlamentaria hizo evidente la nueva fractura entre el PS y el PPD en el Senado, en un caso que investiga la Fiscalía y que se suma a ocho meses de desencuentros dentro de la oposición.

Todo comenzó el martes 17 de noviembre, en plena discusión del Presupuesto 2027. Ese día se gestionó ante la Cámara Alta el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS), quienes acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

El trasfondo de la jugada llevada a cabo por Castro respondía a la intención de subir el quórum en plena votación del Presupuesto. En otras palabras, trabar la discusión y ganar tiempo sobre el Gobierno con una jugada reglamentaria.

El problema es que para realizar el retiro de los documentos se requerían las firmas de los senadores. Ambos, Órdenes y Espinoza, negaron haber autorizado que se retiraran sus permisos.

El miércoles 18, Pedro Araya (PPD) leyó en la Sala una carta de la senadora en la que afirmaba: “No he suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido”, mientras que Espinoza —en primer instancia— descartó una falsificación y habló de una “desprolijidad administrativa”.

Ante la escalada de la polémica, el sábado, Castro rompió el silencio en una entrevista con La Tercera. Negó cualquier falsificación —“jamás aquí ha habido manipulación o falsificación de firma alguna”—, explicó que cada senador entrega a su comité firmas digitalizadas y calificó lo ocurrido de “escaramuza política” de Araya.

Lo llamativo, en todo caso, fue la responsabilidad que deslizó a la timonel de su partido, con quien hasta ahora había trabajo en plena armonía: “La idea del retiro de los permisos que habían pedido los senadores me la planteó la senadora Paulina Vodanovic”, dijo Castro.

Según su relato, ella le advirtió del cambio en el orden de votación y habló con el coordinador administrativo; él reiteró la instrucción, condicionada a consultar a los senadores, y la dejó sin efecto al constatar que no había autorización. Sobre su continuidad al mando del comité, dijo: “Si hay apoyo, se sigue, si no hay apoyo, se deja”.

Sin embargo, Órdenes replicó: “Nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional y de haberlo sido tampoco habría estado de acuerdo”.

Espinoza, calificó el actuar de Castro de “incomprensible y sin límites”. Hasta el cierre de esta edición, ni Vodanovic ni la directiva del PS habían respondido públicamente a la versión de Castro. Mientras, el presidente del PPD, Raúl Soto, calificó el caso como de “máxima gravedad”, pero aseguró que “no tenemos pensado, bajo ningún punto de vista, romper relaciones políticas con el PS”.

Senado, el foco de conflicto en la oposición

El episodio marca un nuevo capítulo de desencuentros en la oposición al interior de la Cámara Alta. En marzo, tras el acuerdo de PS y PPD con la derecha para la testera —que llevó a Núñez a la presidencia y consiguió para Alfonso de Urresti (PS) el siguiente turno—, la izquierda se dividió en dos comités: el del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL) y el Comité Unido con la DC, Frente Amplio y PC.

En el reparto de comisiones, la derecha presidió 12 y la oposición otras 12: siete para el Socialismo Democrático y cinco para el Comité Unido, que además perdió su cupo en Hacienda, donde la senadora Daniella Cicardini (PS) reemplazó a Diego Ibáñez (FA).

En todo caso, las tensiones se han radicado en dentro del Socialismo Democrático y con dos protagonistas recurrentes: el PS y el PPD.

En junio, Pedro Araya fue apartado de la subjefatura del comité tras sus conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En octubre, el comité que encabeza Castro oficializó la salida de la presidencia de la comisión de Constitución y dejar a Vlado Mirosevic (PL), luego de que Araya negociara individualmente con el Gobierno la reforma de seguridad.

Araya preguntó si el Socialismo Democrático había pasado a ser “el socialismo autoritario”; su hermano, el diputado Jaime Araya, habló de “actuaciones cobardes y arteras” de Castro y Vodanovic.

La presidenta del PS respondió que “no hay represalia ni matonaje” y que la decisión fue administrativa. Días después visitó la sede del PPD para pedir que “cesen las hostilidades”.

La distancia entre los bloques opositores también pudo apreciarse en el Presupuesto. El jueves 19, el Senado aprobó por 31 votos contra 10 la autorización de endeudamiento, tras un acuerdo del ministro Quiroz con senadores del PC, la DC y el PPD, sin el PS. Saavedra defendió que “el PS ha actuado en coherencia a la oposición a Kast”.

Por lo pronto, Castro dijo que conversará con su comité la próxima semana para zanjar su continuidad.