La Municipalidad de Quellón decretó tres días de duelo comunal, mientras que el velorio se realizará en el Gimnasio Fiscal de la ciudad.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros está trabajando para aclarar las circunstancias en las que se produjo el accidente que terminó con la muerte de seis integrantes de una familia de Quellón, en Chiloé, Región de Los Lagos.

De acuerdo con lo reportado, el hecho ocurrió en la Ruta 5 Sur, en la comuna de Dalcahue, en horas de la mañana de este domingo 22 de noviembre, cuando dos vehículos que circulaban en sentido contrario chocaron de frente.

Como consecuencia del impacto fallecieron en el mismo lugar los seis ocupantes de uno de los vehículos, mientras que las cinco personas que se trasladaban en el otro móvil resultaron con heridas de diversa consideración.

Los integrantes de la familia que falleció en Chiloé

Según se informó durante la jornada del domingo, los integrantes de la familia que falleció en el choque ocurrido en Chiloé fueron dos adultos y cuatro menores de edad.

Se los identificó como Francisco Javier González Varela, de 34 años; Vexi Yesenia Núñez Monsalve, de 35; Ámbar Aguilar Núñez, de 15; Ashley Núñez Núñez, de 12; Erick González Núñez, de 5, y Amanda González Núñez, de 3.

En cuanto a las personas heridas, se precisó que tres corresponden a funcionarias de Carabineros y dos son menores de edad. A estos últimos se los trasladó hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, donde permanecen internados en riesgo vital.

A raíz del hecho, la Municipalidad de Quellón decretó tres días de duelo comunal, mientras que desde la familia de las víctimas fatales se ratificó que el velorio se realizará en el Gimnasio Fiscal de Quellón.