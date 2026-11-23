En la vida de un niño, dos años son una eternidad: es el tiempo en que aprende a caminar, a hablar y a confiar. Para el Congreso, en cambio, han sido apenas un trámite más. El Senado tiene la oportunidad de que, esta vez, el proyecto llegue antes que la próxima generación.

Desde enero de 2022, cuando el presidente Piñera ingresó el proyecto que equipara el derecho a sala cuna (boletín 14.782-13), dos generaciones completas de niños cumplieron dos años sin que el Congreso lograra despacharlo. El miércoles 18 de noviembre, la Cámara de Diputados lo aprobó en segundo trámite con 132 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. Ahora el Senado tiene en sus manos la posibilidad de convertir en ley una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años.

El punto de partida es conocido. El artículo 203 del Código del Trabajo obliga a proveer sala cuna solo a las empresas con 20 o más trabajadoras. Una regla bien intencionada que terminó operando como un desincentivo a la contratación de mujeres: cada nueva trabajadora acercaba al empleador a un costo que no existía al contratar a un hombre. Además, dejaba fuera a quienes trabajan en pymes o de forma independiente.

Los cambios introducidos por los diputados mejoran el proyecto en tres aspectos. El primero es la titularidad. El texto del Senado radicaba el derecho en el niño; la Cámara lo devolvió a la madre o padre, o a quien tenga su cuidado personal por resolución judicial. No es un matiz: conserva la naturaleza laboral del beneficio, como una herramienta para facilitar el empleo, y evita transformarlo en un derecho social desvinculado del trabajo, cuya expansión futura quedaría sin anclas fiscales.

El segundo es el financiamiento. Se crea un Fondo de Sala Cuna con patrimonio propio, alimentado por una cotización de 0,30% de las remuneraciones imponibles, que se calcula sobre todos los trabajadores, hombres y mujeres, y que se extiende a los independientes. El aporte fiscal regular se limita a los dos primeros años de operación. Así, el costo deja de recaer en la contratación femenina y se distribuye en todo el mercado laboral.

El tercero es la libertad de elección con focalización. Las salas cunas privadas podrán incorporarse voluntariamente a un registro público, de modo que las familias no queden limitadas a la oferta estatal. Al mismo tiempo, el nuevo artículo 20 crea un aporte de equidad para los jardines VTF, que operan con una estructura de financiamiento distinta, y el artículo 21 establece un suplemento solidario para el 60% de los hogares más vulnerables cuando la mensualidad supere el aporte. Y se aclara que el empleador no estará obligado a cubrir el copago, salvo acuerdo expreso.

Aquí está la responsabilidad del Senado. En el tercer trámite no corresponde reescribir el proyecto: conforme al artículo 71 de la Constitución, la Cámara de origen solo debe aprobar o rechazar las modificaciones introducidas por la revisora. Si las aprueba, el proyecto queda despachado a ley; si las rechaza, se abre una comisión mixta y, con ella, una nueva espera de resultado incierto.

En la vida de un niño, dos años son una eternidad: es el tiempo en que aprende a caminar, a hablar y a confiar. Para el Congreso, en cambio, han sido apenas un trámite más. El Senado tiene la oportunidad de que, esta vez, el proyecto llegue antes que la próxima generación.