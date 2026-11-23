El siniestro ocurrió en el sector de Barnechea con Aníbal Pinto, y afectó a un conjunto habitacional tipo cité.

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Un brasero encendido al interior de una casa tomada desde hace cuatro meses habría generado el incendio que afectó esta madrugada a seis viviendas en la comuna de Independencia.

Así lo indicó el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, quien aseveró que, según lo informado por Bomberos, “personas en situación de calle iniciaron el incendio, en primera instancia“.

De acuerdo con lo informado, el siniestro ocurrió en el sector de Barnechea con Aníbal Pinto, y afectó a un conjunto habitacional tipo cité.

Incendio comenzó en casa tomada

Según aseveraron inicialmente vecinos afectados por el siniestro, las llamas se iniciaron en la casa tomada y a la que hace un tiempo se le cortó el suministro eléctrico, por lo que sus ocupantes decidieron encender un brasero para iluminar su interior.

“Fue intencional porque esa casa blanca fue tomada por drogadictos. Vendían droga en esa casa. Y ya estaba avisado PDI, estaba avisado del OS-9. La municipalidad tenía conocimiento de todo esto, pero no vinieron a sacarlos nunca. Se les cortó la luz, pero como les cortaron la luz, empezaron a hacer fogatas”, le dijo un residente del sector a radio Biobío.

Hasta el lugar concurrieron al menos 15 compañías de bomberos y decenas de voluntarios trabajaron para controlar el incendio y evitar que afectara a otras viviendas del sector.

“No hay personas lesionadas, ni a consecuencia del humo ni del incendio. Tampoco hubo personas atrapadas“, reportó la policía uniformada.

Además, Carabineros ratificó que las personas que estaban al interior de la casa tomada cuando se inició el siniestro permanecen detenidas.