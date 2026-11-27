“Si la suspicacia que ocurre en redes sociales, incluso de personas asociadas al Congreso, que han eventualmente imputado delitos, todo esto, se acaba si es que las diputadas van a votar”, defendió el diputado.

El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, abordó este viernes la polémica por las licencias médicas de las diputadas de la colectividad, Zandra Parisi y Pamela Jiles.

A solo tres días de que se vote la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de pena otorgadas pederastas, la bancada del PDG tiene pendiente definir su postura o si habrá libertad de acción para cada diputado. Sin embargo, esta semana trascendió que dos de las integrantes del comité, las diputadas Zandra Parisi y Pamela Jiles, se ausentarán por estar bajo licencia médica.

En particular, la licencia de la diputada Parisi se encuentra bajo la lupa, luego de que el odontólogo que la firmó desconociera esta acción. La legisladora, por su parte, defendió la autenticidad del documento y anunció posibles acciones legales contra el profesional.

Consultado al respecto por radio Universo, Valenzuela dio fe del cuadro médico que afecta a Parisi. “Se puede corroborar a través de las cámaras de la Sala, estaba muy afectada por un implante y una eventual infección. Nosotros vimos una inflamación y un deterioro del ánimo, no sólo visto por mi y el resto de los compañeros, sino que también por un odontólogo que tenemos dentro de nuestra bancada, el doctor Arroyo, que tiene más de 35 años de experiencia”, relató.

Valenzuela añadió que Parisi fue atendida por la dueña de la clínica y que desde el recinto le dieron el certificado en cuestión. “Me parece que es la clínica la que tiene que resolver el cómo se relaciona con el profesional, que además, en ningún caso apunta a la diputada”, añadió.

Con todo, aclaró que tanto Jiles como Parisi “están habilitadas para votar”. “Entonces, si la suspicacia que ocurre en redes sociales, incluso de personas asociadas al Congreso, que han eventualmente imputado delitos, todo esto, se acaba si es que las diputadas van a votar”, añadió, aunque evitó revelar la postura de ambas en la futura votación.