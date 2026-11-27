Se completaron cuatro meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo y, en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,7%.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026 la tasa de desempleo alcanzó el 10% en el país.

De esta forma, se concretan cuatro meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo, según lo reportado por el INE.

En el trimestre móvil previo (junio-agosto), el desempleo ya había llegado a lo más alto de los últimos cinco años tras alcanzar un 9,6%, y la actual tasa de 10% es la mayor desde el trimestre marzo-mayo de 2021.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el INE, en total suman 1.036.291 las personas que en estos momentos están sin empleo en Chile.

Este 10% de desempleo es la cuarta cifra más alta registrada en el país desde el retorno a la democracia, tras el 10,8% de junio-agosto de 2009, el 11,5% de junio-agosto de 1999, y el 13,1% de mayo-julio de 2021.

Desempleo entre las mujeres alcanzó a un 10,7%

Los datos proporcionados por el INE son incluso peores en el caso de las mujeres, ya que su tasa de desocupación alcanzó el 10,7%, con un incremento de 1,9 puntos porcentuales en doce meses.

Lo anterior, a pesar de que la fuerza de trabajo femenina creció un 2,3%, mientras que el número de ocupadas avanzó apenas 0,2% y las desocupadas aumentaron 24,3%.

Mientras, entre los hombres el desempleo alcanzó a 9,4%, un alza de 1,2 pp en 12 meses y representa su mayor porcentaje desde abril de 2021.

El porcentaje de desocupados en el trimestre agosto-octubre anotó un alza de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado (8,4%), mientras que respecto al mes previo el alza fue de 0,2 pp.

Los desocupados, en 12 meses, registraron un aumento porcentual del 1,6 (pp.), motivado por el alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y una reducción en las personas ocupadas (-0,4%).