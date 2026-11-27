“No estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales”, aseguró la parlamentaria.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, anunció que evalúa iniciar acciones legales contra el implantólogo bucomaxilofacial, Francisco Valdés Pérez, luego de que el profesional denunció que se utilizó su firma sin su autorización en el certificado que presentó la legisladora para justificar una licencia médica de 14 días.

En medio de la polémica que se generó por la ausencia de la parlamentaria en la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el odontólogo aseveró que “el documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización“.

En esa línea, el profesional aprovechó la ocasión para anunciar acciones legales destinadas a esclarecer lo ocurrido.

La versión de la diputada sobre lo ocurrido

Tras conocer los dichos del odontólogo, la diputada Zandra Parisi emitió este viernes un comunicado en el que aseveró que estudia presentar acciones legales contra el profesional.

Relató que, tras la cirugía a la que se sometió y debido a complicaciones médicas, el 24 de noviembre acudió de urgencia a la clínica.

Precisó que “ante la ausencia de mi especialista tratante”, la atendieron otros profesionales “quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre“, precisó en el texto.

Además, la diputada aseguró que “fue la propia clínica la que me entregó el certificado que posteriormente presenté ante la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Añadió que el asistir al control el implantólogo bucomaxilofacial “no se presentó, sin dar razón de su ausencia y pese a las complicaciones que me generó el implante que él me realizó”.

Zandra Parisi estudia acciones legales contra el odontólogo

“Posteriormente, tomé conocimiento de que el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma”, planteó, y enfatizó que como paciente “no tengo ninguna participación en la emisión del certificado“.

Zandra Parisi recalcó que con la declaración emitida por el odontólogo se estaba “dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso, razón por la cual estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional, porque no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales”.

“Soy la primera interesada en que se esclarezcan todos los hechos y estoy absolutamente disponible para colaborar con las instancias que correspondan. Tengo una situación de salud real, procedimientos quirúrgicos efectivamente realizados y antecedentes clínicos que los respaldan. La transparencia que exijo a los demás es la misma con la que actúo. No tengo nada que ocultar, pero tampoco aceptaré que se me atribuyan responsabilidades que no me corresponden”, concluyó la declaración de la parlamentaria.