Jilberto Zamora, director del Centro Teórico y Experimental de Física de Partículas(CTEPP) de la Universidad Andrés Bello, asume la representación científica del país ante el organismo internacional. Su rol será participar en las instancias de discusión científica del CERN y contribuir a articular las oportunidades que esta nueva relación abre para la comunidad de la ciencia y tecnología nacional.

El físico Jilberto Zamora Saá, director del Centro Teórico y Experimental de Física de Partículas (CTEPP) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) e investigador del Instituto Milenio de Física Subatómica en la Frontera de Altas Energías (SAPHIR), fue designado como delegado científico de Chile ante la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

El nombramiento se produce en un momento especialmente relevante para la relación entre Chile y el principal laboratorio de física de partículas del mundo. El pasado 2 de abril, el país se convirtió oficialmente en Estado Miembro Asociado del CERN, luego de la ratificación del acuerdo firmado en 2025 y de su adhesión al protocolo de privilegios e inmunidades del organismo. Con este nuevo estatus, Chile puede participar en las reuniones del Consejo del CERN, del Comité de Finanzas y del Comité de Política Científica.

Junto con manifestar su satisfacción, Jilberto Zamora señaló que “es una responsabilidad muy grande, porque es la primera vez que se nombra un delegado científico desde que Chile es parte de CERN como Estado Asociado.

El delegado científico cumple una función distinta de la representación diplomática del país. De acuerdo con la estructura de gobernanza del CERN, los Estados cuentan con representantes que participan en el Consejo, máxima autoridad de la organización, mientras que el Comité de Política Científica evalúa el mérito científico de las actividades y formula recomendaciones sobre el programa científico del organismo.

En este contexto, el rol del académico UNAB será actuar como un vínculo entre las discusiones científicas que se desarrollan en el CERN y las instituciones responsables de las políticas científicas en Chile. “El delegado científico es siempre un físico de partículas. La idea es que sea alguien que entiende los aspectos técnicos que se discuten en el Comité Científico y que luego pueda traspasar estos aspectos a las entidades gubernamentales que toman decisiones”, explicó.

Una nueva voz para Chile

Para Zamora, uno de los principales cambios que implica la nueva condición de Chile es que el país pasa de recibir información sobre las decisiones del CERN a participar directamente de las conversaciones en las que se define el futuro de sus actividades.

“Antes, cuando Chile no era Estado Asociado y esta figura no existía, nosotros no participábamos de la discusión. Ahora sí. Tenemos información de primera fuente, y representación formal”, plantea.

La incorporación de Chile como Estado Miembro Asociado amplía las oportunidades para investigadores, estudiantes, ingenieros y técnicos nacionales. Los ciudadanos chilenos pueden postular a determinados cargos de duración limitada y programas de formación del CERN, mientras que las empresas del país pueden participar en licitaciones del organismo.

Esta participación adquiere especial relevancia considerando que el CERN se encuentra definiendo el futuro de grandes proyectos de investigación e infraestructura científica. Entre las iniciativas que el investigador considera de interés para Chile está el experimento ShiP y el Future Circular Collider (FCC), proyecto de un eventual acelerador que sucedería al Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

“En el futuro, esto nos permitirá entrenar a muchos estudiantes jóvenes en tecnologías de frontera y estar en la construcción. Y eso es muy importante porque, al final, uno aprende metiendo las manos”, destacó.

En este escenario, Zamora planteó que uno de los desafíos será lograr que estas oportunidades lleguen efectivamente a la comunidad nacional. “Espero aportar a la creación de este ecosistema, de los canales de comunicación, para que nuestra participación sea eficiente. Y en ese sentido, la componente principal de algo eficiente es que existan los canales y las personas adecuadas. Y en Chile tenemos ambas cosas”.

Una relación que UNAB ha construido con el CERN

La Universidad Andrés Bello ha desarrollado una trayectoria de colaboración con el CERN a través de la Facultad de Ciencias Exactas, el CTEPP y el Instituto Milenio SAPHIR, albergado en UNAB y que integra también a la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Federico Santa María y la Universidad de La Serena.

La relación de UNAB con el organismo europeo se expresa actualmente en la participación de investigadores, estudiantes y equipos técnicos en experimentos como ATLAS, NA64, SND@LHC, y SHiP. El 2024, además, la UNAB se convirtió en la primera universidad chilena en incorporarse al experimento LHCb, uno de los grandes experimentos del Gran Colisionador de Hadrones.

Esta colaboración también contempla el desarrollo de tecnología y hardware en Chile para experimentos del CERN. En 2026, por ejemplo, el profesor Zamora lideró el desarrollo de un escudo de neutrones para el experimento SND@LHC, diseñado mediante simulaciones computacionales y construido por un equipo técnico de la Facultad de Ciencias Exactas de UNAB. El dispositivo permitió reducir en más de mil veces la radiación de neutrones que afecta a los detectores.

La cercanía institucional con el CERN se profundizó además en 2024, cuando una delegación del organismo visitó la Universidad para conocer el trabajo desarrollado por el CTEPP y SAPHIR. Ese mismo año, representantes de la UNAB participaron en el “UNAB Day at CERN”, jornada en la que conocieron instalaciones y experimentos del laboratorio en Suiza.

Hoy, esta experiencia se inserta en una nueva etapa para el país. Chile mantiene una colaboración con el CERN desde 1991 y actualmente sus universidades e instituciones de investigación participan en diversos experimentos y colaboraciones científicas. Con su incorporación como Estado Miembro Asociado, el vínculo adquiere una dimensión institucional que permite al país participar de manera más directa en las decisiones y oportunidades del organismo.

Para Jilberto Zamora, “el desafío es que nuestra participación se traduzca en oportunidades concretas para Chile. Y yo voy a velar para que así sea”.