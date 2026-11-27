“En el combate contra el narcotráfico, todas las instituciones del Estado deben estar a la altura”, recalcó el secretario de Estado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que revirtió la cautelar de prisión preventiva y la cambió por la de arresto domiciliario, en el caso de un profesor al que se detuvo tras ingresar drogas y celulares a la cárcel de la ciudad de Los Andes.

La captura del docente se produjo el pasado lunes 16 de noviembre, cuando personal de Gendarmería lo sorprendió entregando sustancias ilícitas a dos reclusos al interior del penal.

De acuerdo con lo que informó posteriormente la institución, el detenido es un profesor que realizaba clases a internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la mencionada ciudad.

Tras la querella criminal por tráfico ilícito de drogas presentada por el Ministerio de Seguridad Pública, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

Ministro Arrau criticó el fallo que revirtió la prisión al profesor

Sin embargo, este jueves la Corte de Apelaciones de Valparaíso revirtió la cautelar de primera instancia y la modificó por el arresto domiciliario del educador.

A través de su cuenta de X, el ministro Martín Arrau criticó la decisión del tribunal de alzada porteño de cambiar la prisión preventiva para el profesor.

“Aunque parezca increíble, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva del profesor del año y ordenó su arresto domiciliario, pese a haber ingresado drogas y celulares a la cárcel de Los Andes, delitos por los que nos querellamos”, posteó el secretario de Estado.

Recalcó que “mientras, como gobierno, redoblamos nuestros esfuerzos para reforzar el control en los recintos penitenciarios, y pese a la reciente entrada en vigencia de la Ley 21.834, que endurece las sanciones por el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a las cárceles, decisiones como esta van en la dirección contraria y envían una pésima señal“.

“No guardaremos silencio frente a resoluciones que consideramos profundamente equivocadas. En el combate contra el narcotráfico, todas las instituciones del Estado deben estar a la altura“, concluyó el mensaje del ministro Arrau.