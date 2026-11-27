“Llegamos al Gobierno para cambiar la realidad de las familias chilenas, no para comentarla”, manifestó el secretario de Estado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reaccionó este viernes al anuncio del INE respecto de que el desempleo alcanzó un 10% en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, y aseveró que “el empleo ha sido la principal prioridad de nuestro Gobierno“.

Tras sostener que el Ejecutivo está consciente de que existe un millón de personas buscando trabajo, aseguró que existen elementos que sugieren mejoras en el mercado laboral.

En esa línea, apuntó que hoy “más personas están volviendo a encontrar trabajo”, a la vez que indicó que “la construcción, el transporte y la minería están sumando empleo“.

No obstante los datos que proporcionó, el secretario de Estado manifestó que “mientras haya tantas familias esperando una oportunidad, no hay nada que celebrar“.

Mas dijo que no se descansará hasta revertir el desempleo

Durante su declaración a los medios, el biministro valoró que, gracias a la iniciativa Chile Despega, ya se publicaron más de 200 licitaciones de obras públicas en las 16 regiones del país, las que permitirán crear alrededor de 23 mil empleos.

“Esta semana el Congreso despachó el Presupuesto y la Sala Cuna Universal, pasos clave para impulsar la inversión y el empleo, especialmente el femenino“, valoró a continuación.

Daniel Mas ahondó sobre el desempleo e indicó que “no descansaremos hasta revertir esta situación. Llegamos al Gobierno para cambiar la realidad de las familias chilenas, no para comentarla. Conexión, sentido de urgencia y manos a la obra: todo el Gobierno en Modo Empleo”, recalcó.