Al abordar lo complejo de la situación, el comediante se preguntó: “¿Quién te asegura que lo que le ofrecieron se lo iban a dar o lo iban a hacer desaparecer?”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Mauricio Flores aseguró que da “gracias a Dios” por la detención de su hijo Danko por narcotráfico y reiteró su posición de que “nadie está por sobre la ley”.

El comediante planteó que no comparte “la mala decisión” que tomó su hijo, y dijo que “ocupo la palabra acompañar, no apoyarlo, porque no apoyo lo que hizo“.

“Creo que en este momento yo no le hago ningún favor al comunicarme con él; puedo hasta perjudicar el proceso de la investigación y todo esto está en manos de la justicia“, señaló.

En la oportunidad, admitió que lo ocurrido ha resultado muy complejo para su familia, en especial para sus nietos, los hijos de Danko.

Mauricio Flores y la detención de su hijo por narcotráfico

Mauricio Flores abordó la detención de su hijo por narcotráfico durante su participación en el programa Vértigo, de Canal 13, ocasión en la que recalcó que “no comparto la mala decisión que tomó“.

Recordó que cuando Danko lo llamó para revelarle lo ocurrido él estaba en una reunión y que solo se enteró cuando después vio que tenía mensajes de voz.

“Habían pasado muchos minutos. Por consiguiente, cuando yo me traté de comunicar, ya le habían quitado el teléfono”, contó.

El comediante admitió que lo ocurrido “fue como un balde de agua fría. Desde ese día que no sé lo que es dormir“.

“Si tuviese que decirte algo, a pesar de que a lo mejor para mucha gente es paradójico, pero le doy gracias a Dios que lo pillaron, porque si le resulta no sé cuántas veces más hubiese intentado estúpidamente hacerlo, y porque no sé si después, al terminar de hacer esa entrega, lo iba a volver a ver de nuevo, porque ¿quién te asegura que lo que le ofrecieron se lo iban a dar o lo iban a hacer desaparecer?“, planteó a continuación.

“Yo espero que Dios le haga reflexionar la tamaña estupidez que cometió y que no pensó, porque también hay mucha gente que dice: Hay que perdonarlo porque los hijos cometen errores. No, esto no es un error. Un error es cuando uno se equivoca. No se equivocó. Él tuvo la opción porque sabía que las consecuencias podían ser estas, y tomó la decisión de hacerlo igual. Entonces esto no es un error. Es una soberana estupidez“, añadió.