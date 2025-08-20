¿Está Chile listo para regular el casino online? Claves del proyecto de ley de apuestas digitales

En 2025, esta discusión cobra aún más relevancia, especialmente tras la caída de ingresos en casinos físicos, los escándalos de colusión y la creciente preferencia de los usuarios por plataformas digitales.

Durante los últimos años, el debate sobre la regulación del casino online en Chile ha pasado de ser un tema técnico a una conversación de interés nacional. Freepik.

Los datos más recientes de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) muestran que, solo en junio, los ingresos brutos de los casinos físicos chilenos cayeron un 7,1% interanual. Esta baja coincide con una reducción del 4,3% en las visitas y una disminución del gasto promedio por jugador.

Pero este descenso no parece preocupar a todos los actores del sector. El motivo es claro, el auge sostenido del juego online, especialmente entre los más jóvenes. Plataformas digitales ofrecen acceso a tragamonedas, ruleta en vivo y juegos de estrategia sin necesidad de trasladarse, con un teléfono móvil como único requisito.

Esta discusión no surge en el vacío. En países como Colombia, donde Coljuegos regula el juego online desde 2016, se ha visto un incremento sostenido en los ingresos fiscales y una mayor protección al usuario. Según cifras del regulador colombiano, en 2024 el país superó los 14 millones de cuentas activas en plataformas reguladas. La experiencia internacional demuestra que un marco legal claro no solo impulsa la economía, sino que también protege a los jugadores frente a sitios fraudulentos.

¿Qué propone el nuevo proyecto de ley?

Actualmente, el juego online no está expresamente regulado en Chile. Sin embargo, miles de jugadores acceden diariamente a plataformas internacionales, muchas de ellas con licencia en jurisdicciones extranjeras como Curazao o Malta.

Además, el informe de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) publicado en julio de 2025 confirma una tendencia preocupante: aunque los ingresos físicos se mantienen, el mercado online ya representa más del 30 % del volumen de juego total estimado. Puedes consultar los informes públicos en el sitio oficial de la SCJ.

El proyecto de ley en curso busca crear un marco regulatorio integral que permita:

Otorgar licencias a operadores online, tanto nacionales como internacionales



Supervisar y fiscalizar las actividades digitales de juego



Establecer impuestos y contribuciones al Estado



Proteger al usuario mediante medidas de juego responsable



Además, contempla la creación de un registro público de operadores autorizados, la implementación de herramientas de autoexclusión, y sanciones claras para quienes operen sin licencia.

Opiniones divididas, pero consenso en la necesidad

Distintos sectores coinciden en que regular el casino online traería beneficios fiscales, aumentaría la transparencia y ofrecería mejores condiciones para la protección de los jugadores. Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), ha señalado que “un marco legal moderno no solo fortalece la industria, sino que genera confianza en los usuarios y atrae inversión extranjera.”

“Equiparar las reglas del juego” para todos los actores y evitar prácticas ilegales como la colusión o la evasión de impuestos”, expresó Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ).



A pesar del consenso general, aún existen desafíos. Entre ellos, definir qué autoridad será responsable del control efectivo de las plataformas y cómo se armonizarán las normas con el actual modelo de concesiones para casinos físicos.

¿Qué opinan los usuarios?

Desde el punto de vista de los jugadores, lo que más se valora es la seguridad, la transparencia y la variedad. Hoy existen casinos confiables online para jugadores chilenos que ya reflejan este creciente interés por regulaciones claras y operadores que prioricen la protección del usuario. Sitios como este permiten comparar casinos en línea activos en Chile, verificar licencias internacionales y evaluar la calidad de los bonos o métodos de pago.

Esta necesidad de información neutral y actualizada ha aumentado exponencialmente en los últimos dos años, impulsando también a medios digitales y periodistas especializados a cubrir el tema con mayor profundidad.

Comparación internacional: ¿qué países ya lo hacen?

Chile no es el único país que enfrenta este dilema. Colombia fue pionero en Latinoamérica al regular el juego online en 2016, logrando un ecosistema de operadores licenciados y un crecimiento sostenido en ingresos fiscales. En Europa, países como España o el Reino Unido cuentan con regulaciones robustas que permiten a los usuarios jugar en entornos seguros, mientras los gobiernos recaudan millones en impuestos.

Tomar nota de estos modelos puede ser útil para adaptar las mejores prácticas a la realidad chilena.

Regulación como oportunidad

Más allá de los aspectos técnicos y legales, la regulación representa una oportunidad para transformar la industria del juego digital en Chile. Con reglas claras, el Estado puede garantizar un mercado justo, fomentar el empleo en el sector tecnológico, y evitar que los jugadores terminen en plataformas clandestinas o sin garantías mínimas.

Al mismo tiempo, la regulación permitiría fortalecer las herramientas de control de ludopatía y promover campañas de juego responsable desde las propias plataformas licenciadas.

Finalmente, el rol de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no debe subestimarse. Esta institución es clave para fiscalizar las operaciones de las futuras plataformas, asegurar que cumplan con los estándares de transparencia financiera, prevención de lavado de dinero (AML) y protección del consumidor financiero, y coordinar con organismos internacionales como la OECD. Un ecosistema digital saludable parte de una supervisión técnica seria y proactiva – algo que solo una ley puede garantizar a largo plazo.

Chile está frente a un punto de inflexión. El casino online ya no es una tendencia del futuro: es una realidad presente que opera sin regulación local, pero con alta demanda. Ignorar este fenómeno no hará que desaparezca, pero enfrentarlo con una legislación moderna y efectiva podría posicionar al país como referente regional en juego digital responsable.

La conversación está abierta. Ahora depende del Congreso y de los actores involucrados si este 2025 será el año en que el casino online en Chile deje de ser un terreno gris para convertirse en una industria transparente, segura y fiscalizada.