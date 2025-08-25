Sobre el agua, en las rocas y en lo más alto: así son los estadios de fútbol más insólitos

La empresa mundial de apuestas 1xBet nos habla de los estadios más impresionantes e insólitos donde se juegan partidos de fútbol.

El fútbol nunca ha estado tan cerca de los deportes acuáticos como durante los partidos del estadio flotante de Singapur. El campo estaba situado sobre una enorme plataforma flotante, por lo que el balón no paraba de irse a las aguas de Marina Bay.

Las gradas para espectadores estaban situadas en la orilla, justo enfrente del estadio, y tenían capacidad para unas 30.000 personas. Al mismo tiempo, la pista que separa el estadio y la zona de aficionados se utilizaba para carreras de Fórmula 1. Se cerró en septiembre de 2023, pero está previsto que otro recinto, el NS Square, abra sus puertas en 2027. El nuevo estadio conservará parte de su estructura flotante, pero la mayor parte se construirá en tierra.

Estadio en una roca

En su afán por crear algo bonito, los portugueses hacen todo lo posible, como demuestra el Estádio Municipal de Braga. Los arquitectos del lugar no buscaron caminos fáciles, sino que tallaron un nicho para su construcción directamente en la roca. El estadio cuenta con dos grandes tribunas situadas una frente a otra y conectadas por cables de acero.

Construido específicamente para la Eurocopa de 2004, es el estadio del Braga. Su capacidad máxima es de 30.000 espectadores.

No hay gradas, pero qué vistas

¿Quién dijo que la principal ventaja de un estadio de fútbol es la comodidad de los aficionados? El Henningsvær Stadion no tiene asientos, pero ofrece unas vistas impresionantes. El campo está situado en una de las islas Lofoten, rodeado de montañas nevadas y las aguas color zafiro del mar de Noruega.

Los partidos en el Henningsvær Stadion siempre atraen a espectadores, alrededor de 500 personas pueden reunirse en torno al estadio. El recinto se utiliza principalmente para partidos de aficionados, pero también han jugado aquí profesionales en varias ocasiones, incluidos equipos de la MLS estadounidense.

Estadio a altitud extrema

El fútbol puede ser a veces impresionante e intenso. Sin embargo, en el caso del estadio Hernando Siles, la falta de aire se debe a las condiciones naturales. El estadio está situado en la región montañosa de Miraflores (Bolivia), a 3.601 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto del mundo donde se celebran partidos de fútbol. El estadio es la sede de dos de los clubes más populares del país, Bolívar y The Strongest, y tiene capacidad para 41.000 espectadores.

Jugar a gran altitud es todo un reto. En 1997, Bolivia organizó la Copa América, y la selección local jugó todos sus partidos en el Hernando Siles. Los anfitriones llegaron a la final, pero fueron frenados por los fenomenales brasileños. Decide tú mismo si la elección del estadio influyó en el resultado.

Torcido pero precioso

Uno de los estadios más bonitos del mundo se encuentra en México. Hablamos del Estadio BBVA, un recinto que cautiva inmediatamente por su aspecto y que es aún más impresionante por dentro.

La estructura tiene una forma extraña y asimétrica, pero este diseño no es el resultado de un error de cálculo de los constructores, sino de un concepto arquitectónico bien pensado. Gracias a la inclinación del techo, los espectadores en las gradas pueden admirar una vista impresionante del Cerro de la Silla, que parece colgar sobre el campo de fútbol. No se puede evitar envidiar a los aficionados del Monterrey. El Estadio BBVA es la casa de su equipo favorito.

