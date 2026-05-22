Los parlamentarios clave para inclinar la balanza de la Ley de Reconstrucción en el Senado

Ni el oficialismo ni la oposición tienen una mayoría clara en la Cámara Alta, lo que obligará al Gobierno a recurrir a una serie de actores clave.

Un día después de la primera cuenta pública de José Antonio Kast en el poder, el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno entrará en una fase clave en el Senado.

La apuesta del Ejecutivo es ambiciosa. Según adelantó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN) en el Día de las Glorias Navales, buscarán “conversar con las senadoras y senadores de todos los partidos políticos y esperamos tener un gran, gran apoyo”.

Sin embargo, en la oposición, según han adelantado los senadores de esta tendencia, no está la disposición de “apoyo” a la que aludió García. Desde ese sector, han abogado por plazos y una discusión más extensa que la que se dio en la Cámara de Diputados.

“Va a tener que calmarse el ministro (Jorge) Quiroz porque si quiere, insisto, legislar a matacaballo que apruebe esto por un voto, pero eso no le asegura estabilidad económica y social en el futuro”, advirtió el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez en conversación con radio ADN.

Adicionalmente, tanto el Partido Socialista, como el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana han oficializado que votarán en contra del proyecto. “Nunca es tarde para recapacitar y espero que en el Senado podamos, entre todos, construir de mejor manera este proyecto”, llamó el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI).

Los actores clave en el Senado

Con todo, ya se perfilan actores clave a los que el Ejecutivo probablemente acudirá en la búsqueda de acuerdos y para aprobar el proyecto, que contiene una serie de modificaciones tributarias, con un margen más amplio.

Lo anterior debido a que, a diferencia de la Cámara de Diputados, ni la oposición ni el oficialismo tienen mayoría: 23 legisladores en el caso de la primera tendencia -incluyendo a la senadora independiente Fabiola Campillai- y 23 en la otra vereda.

Dos legisladores independientes ya anunciaron su disposición a aprobar la idea de legislar: Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, ambos del ya disuelto Demócratas. Sin embargo, otros independientes ya se han manifestado en contra de la megarreforma: el senador Karim Bianchi, quien ha sido crítico con la rebaja del impuesto corporativo, considerado el corazón del proyecto, y el senador Alejandro Kusanovic, quien si bien pertenece al comité de Renovación Nacional, ya manifestó que votará en contra.

“Es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar. Hasta la fecha, ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo; por el contrario, han preferido negociar con sectores de izquierda en Magallanes”, criticó esta jornada Kusanovic.

En la oposición, también ha emergido el nombre del senador Pedro Araya como un actor clave en las negociaciones. “Estoy disponible a conversar. No soy de los que digo que esto hay que rechazarlo porque sí. Quiero escuchar una exposición clara del Gobierno sobre a qué se va a comprometer antes de la votación en general”, manifestó hoy a radio 13C.

El voto de la senadora Vanessa Kaiser, cuyo partido no se considera oficialista, también será clave. Desde el Partido Nacional Libertario han presionado para que la rebaja al impuesto corporativo, que el impuesto quiere fijar en 23% sea menor a esa cifra.