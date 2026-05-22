Los argumentos de la justicia brasileña para mantener en prisión preventiva a Germán Naranjo

La Fiscalía de Brasil solicitó al Consulado de Chile el envío del historial penal del sujeto acusado de racismo y homofobia.

CAPTURA.

El Juzgado Federal de Guarulhos rechazó otorgarle la libertad y mantuvo en prisión preventiva al chileno Germán Naranjo, quien está acusado de propinar insultos racistas, homofóbicos y xenófobos a un tripulante de Latam.

El hecho ocurrió el pasado 10 de mayo, durante un vuelo internacional de la línea aérea entre São Paulo y Frankfurt.

En la oportunidad, Naranjo, quien luego fue despedido de su trabajo en la empresa Landes, protagonizó una discusión con la tripulación del avión, a uno de cuyos integrantes le dijo: “Para mí, es un problema ser gay, para ti es un problema“.

También propinó dichos racistas contra la misma persona. “Olor a negro, a brasileño” y “piel negra” fueron algunas de las palabras que utilizó.

“Negro, mono, no te conozco. Eres un mono… Los monos andan en los árboles”, expuso, además de imitar el chillido de un primate.

Justicia mantuvo en prisión preventiva a Germán Naranjo

De acuerdo con lo reportado por la prensa brasileña, la justicia de ese país decidió mantener a Germán Naranjo en prisión preventiva, tras argumentar un riesgo de fuga debido a su condición de extranjero y su alto poder adquisitivo.

Además, el tribunal de Guarulhos sustentó su decisión en la gravedad de los hechos en los que se vio involucrado el chileno.

Por otra parte, la Fiscalía de Brasil solicitó al Consulado de Chile, con carácter urgente, el envío del historial penal de Germán Naranjo, con el objetivo de evaluar su conducta y eventuales antecedentes.

Tras la resolución del juzgado, la defensa de Naranjo apeló ante el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF-3) a través de un recurso de habeas corpus.

Además, se solicitó el traslado inmediato del chileno desde la cárcel común hacia una clínica psiquiátrica, tras asegurar que existe un riesgo para su salud mental y su vida.

En la actualidad, Naranjo permanece recluido en el Centro de Detención Provisoria 2 de Guarulhos, y arriesga penas de entre 2 y 5 años de cárcel, así como una multa.