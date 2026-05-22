Índice de Inmigración 2026: Chile se ubica lejos del top de países para emigrar, pero destaca en transporte público

Un estudio global sobre los países mejor posicionados para emigrar, situó a Chile en el puesto n°47. Pese a que se encuentra lejos del top 10, integrado principalmente por países europeos que registran altos estándares de calidad de vida, la calidad del transporte público hizo que nuestro país se acercara a los primeros puestos del ranking global.

El estudio de la empresa Remitly, titulado Índice de Inmigración, considera anualmente los datos que fuentes como el Banco Mundial y la OCDE poseen de más de un centenar de países y los agrupa en 16 categorías. Luego, a partir del análisis de 34 factores clave para quienes se plantean mudarse al extranjero, se asigna un puntaje a una serie de indicadores, como el sistema sanitario, la calidad del transporte, el costo de la vida y la estabilidad política, entre otros.

“Cuando alguien se plantea mudarse al extranjero, elegir destino es el primer gran paso. Con el Índice de Inmigración 2026 queríamos reflejar todo lo que se tiene en cuenta a día de hoy al tomar esta decisión”, dijo Ryan Riley, el vicepresidente de Marketing parta EMEA y APAC en Remitly, sobre las motivaciones del estudio.

Los mejores destinos para emigrar y dónde se sitúa Chile

A raíz de su buen puntaje en indicadores económicos y sociales, Suiza, Islandia y Luxemburgo se quedaron con los tres primeros puestos del ránking.

Suiza obtuvo altos indicadores en aspectos como el funcionamiento de los servicios públicos (sanidad, transporte y energía), nivel de ingresos y seguridad. El único punto que entrega algo de incertidumbre a su posición, según el estudio, es que este verano se celebrará un referéndum para decidir si se limita la población a 10 millones, algo que podría cambiar las condiciones para emigrar a partir de 2027.

En el caso de Islandia, que fue desplazado por Suiza del primer puesto que obtuvo el año pasado, sus indicadores fueron especialmente positivos en materias como seguridad, medioambiente y calidad de vida. Luxemburgo, en tanto, se vio favorecido por su alto potencial de ingresos con transporte público gratuito y su mercado laboral.

Los países de América Latina, por otra parte, recién aparecen en los niveles intermedios del listado. Es el caso de Costa Rica (44), México (45) y de Chile (47). En el caso de nuestro país, un indicador particularmente favorable fue la calidad de su transporte público, que lo situó en el cuarto lugar de los mejores a nivel mundial.

El top 20 de mejores destinos para emigrar