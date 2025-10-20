Bitcoin versus oro, redefinición de activos refugio en mercados volátiles

La incertidumbre del mercado obliga a replantearse el riesgo. Para los traders, la respuesta no solo yace en los activos con los que operan, sino también el lugar donde lo hacen.

En medio de la incertidumbre global los traders buscan no solo dónde invertir sino en quién confiar. CEDIDA.

A medida que 2025 está llegando a su fin, los traders se enfrentan a un clima de incertidumbre que les resulta conocido. Las cambiantes políticas de la Reserva Federal, un dólar fluctuante y las continuas tensiones geopolíticas repercuten en todos los mercados globales. En condiciones como estas, los traders tradicionalmente recurren a los activos refugio.

Durante siglos, el oro ha sido el pilar indiscutible en tiempos de turbulencia financiera. En la actualidad, un nuevo competidor, el bitcoin, disputa ese rol y se presenta como el “oro digital”.

La pregunta ya no es simplemente qué activo ofrece mejor protección, es cómo los traders pueden transitar este panorama cambiante con condiciones que ofrezcan precisión, confiabilidad y eficiencia de costos.

El legado perdurable del oro

El estatus del oro como depósito de valor está profundamente arraigado en la historia. Mucho antes de que existieran los mercados modernos, simbolizaba permanencia y poder. Durante las crisis, desde la Gran Depresión hasta las recientes subidas de inflación, los inversores han recurrido al oro para preservar el capital.

El atractivo del oro yace en su independencia. El oro es un activo físico y limitado que no está ligado a la política fiscal de ningún gobierno, lo que lo convierte en una cobertura contra la inflación y la devaluación de las divisas. Los eventos de 2025 han reafirmado este rol.

Los bancos centrales diversifican sus reservas, despegándose del dólar, y compran oro a un ritmo récord, por lo que el metal ha tenido una importante subida repentina y ha alcanzado nuevos niveles máximos.

Para los traders de CFD, el oro sigue siendo un instrumento de confianza cuando azota la volatilidad. Con Exness, los spreads en XAUUSD ahora están un 20 % más bajos,1 lo que les da a los traders de CFD una de las condiciones más ajustadas y estables, incluso durante eventos de gran impacto.

El surgimiento del bitcoin como “oro digital”

Si bien el legado del oro es inigualable, el bitcoin ha surgido como una alternativa formidable, especialmente para una nueva generación de traders. Su discurso de oro digital surge de dos características principales: suministro limitado y adopción institucional en ascenso. Con un límite máximo de 21 millones de monedas, el bitcoin no puede devaluarse por la sobreproducción de monedas, lo que imita la escasez del metal precioso.

La legitimidad del bitcoin también ha crecido durante todo 2025. El lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETF) ha generado afluencias institucionales, lo que aleja al bitcoin del trading de especulación y lo acerca más a un depósito de valor reconocido. Esto ha fortalecido el uso de la criptomoneda como una cobertura contra el riesgo sistémico.

Sin embargo, el trading de CFD de criptomonedas requiere de infraestructura que pueda soportar la volatilidad. Exness ofrece spreads en BTCUSD que permanecen estables el 99.98 % del tiempo.2 Con una reducción del 53 % de los spreads en BTCUSD3 y del 67 % en ETHUSD,4 los traders de CFD pueden ganar más confianza operando en uno de los mercados más volátiles del mundo.

La ventaja del trader de CFD: elegir un bróker

El debate oro vs. criptomoneda va más allá de elegir un bando. La volatilidad aumenta los spreads, el deslizamiento y las brechas de ejecución. Es por eso que Exness ha creado un modelo diseñado para lograr estabilidad en todos los mercados.

Con su motor de trading de avanzada y confiable, los traders ganan una ventaja, ya sea que se estén cubriendo con oro, especulando con bitcoin o equilibrando una cartera con ambos. Según los datos de Exness, los clientes tienen más de tres veces menos stop outs que el promedio del sector, gracias a su nivel de stop out del 0 %,5 lo que les da un respiro a las operaciones para que se recuperen durante los cambios temporales.

De igual importancia es la protección contra saldo negativo, que asegura que el balance de una cuenta nunca caiga por debajo de cero, aunque el mercado sufra sacudidas violentas. Este resguardo ayuda a los traders a evitar el riesgo de tener alguna vez una deuda mayor a su balance.

Lo que es aún más importante, la confiabilidad de Exness también se plasma en el acceso a los fondos. Más del 98 % de los retiros en Exness se procesan de manera automática,6 sin comisiones internas. Esta confiabilidad llega a la ejecución de operaciones. En los mercados de ritmo acelerado, el deslizamiento puede convertir una operación rentable en una pérdida. Para contrarrestar esto, Exness ofrece ejecución precisa con un deslizamiento de más de tres veces menor,7 lo que garantiza que las órdenes se ejecuten al precio esperado.

En definitiva, el debate entre el oro y el bitcoin continuará, y cada activo ofrecerá una propuesta única en busca de seguridad. El oro ofrece una conexión con una historia rica de estabilidad financiera, mientras que el bitcoin representa un enfoque contemporáneo de preservación de la riqueza. El trader preparado comprende que la ventaja real proviene de elegir a un bróker que se destaque en la ejecución de operaciones con ambos activos. Con precios superiores, una ejecución confiable, y una base de confianza, los traders tienen mejores herramientas para proteger su capital, independientemente del activo que elijan.

_________

1 La reducción del 20 % de los spreads en oro se refiere a los spreads promedio de las cuentas Pro, analizados durante la primera semana completa de trading de julio de 2024 frente a la última semana completa de trading de agosto de 2025.

2 Los spreads del CFD sobre BTCUSD en la cuenta Standard se mantuvieron estables en sus niveles mínimos durante el 99.98 % del tiempo, entre el 23 de junio y el 3 de julio de 2025.

3 La afirmación sobre la reducción del 53 % en el spread del CFD sobre BTCUSD se refiere a una reducción promedio del spread del CFD sobre BTCUSD en las cuentas Pro, al comparar los spreads del 8 al 15 de septiembre de 2025 con respecto al promedio de 2024.

4 La afirmación sobre la reducción del 67 % en los spreads sobre ETHUSD se refiere a una reducción del spread de los CFD sobre ETHUSD en cuentas Standard, al comparar los spreads entre el 22 de junio y el 30 de junio de 2025 con el promedio de noviembre de 2024.

5 En promedio, Exness tiene tres veces menos stop outs que sus competidores. El análisis cubre las órdenes para abril de 2025, donde se compara el nivel de stop out del 0 % de Exness con los niveles de tres competidores (15 %, 20 %, 50 %). Para normalizar los ratios extremos, los resultados de stop out se han transformado mediante la raíz cuadrada y los valores se han redondeado al número entero más cercano, sin tener en cuenta las condiciones que afectan indirectamente al stop out.

6 En Exness, más del 98 % de los retiros se procesan automáticamente. “Retiros más rápidos” se refiere a una comparación del tiempo de procesamiento de retiros de Exness frente a otros tres brókeres, actualizada por última vez el 07/05/2025. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función del método de pago elegido.

7 Las afirmaciones sobre el deslizamiento tres veces menor se refieren a las tasas promedio de deslizamiento en órdenes pendientes basadas en datos recopilados entre septiembre de 2024 y julio de 2025 para CFD sobre XAUUSD, USOIL y BTC en cuentas Standard de Exness frente a cuentas similares ofrecidas por otros cuatro brókeres. Pueden producirse retrasos y deslizamientos. No se garantiza la velocidad ni la precisión de ejecución.