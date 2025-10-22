El impactante número de casas de apuestas online que sería considerado ilegal tras el fallo de la Corte Suprema

La decisión judicial marca un antes y un después para el ecosistema digital de apuestas en Chile. Mientras la regulación avanza lentamente, la mayoría de los usuarios sigue apostando en sitios que la ley ya considera ilegales.

Más de 1,3 millones de jóvenes han apostado en línea, pese al vacío regulatorio vigente. CEDIDA.

Un reciente análisis de Apuesta Legal Chile reveló que, tras el bloqueo ordenado por la Corte Suprema a las casas de apuestas online internacionales, ocho de cada diez accesos desde Chile corresponden a plataformas que serían consideradas ilegales.

El estudio se publicó luego del fallo del 30 de septiembre de 2025, en el que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema instruyó a los proveedores de internet bloquear los sitios de apuestas extranjeras que no cuenten con autorización local.De acuerdo con Apuesta Legal Chile, esta medida afecta directamente a operadores con licencias en jurisdicciones como Curazao o Malta, entre los que se incluyen JugaBet, Betano, Coolbet Chile y Stake.

CEDIDA.

La resolución judicial fue impulsada por la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia, que denunciaron competencia desleal por parte de las plataformas internacionales.

Perspectivas para el mercado chileno

El análisis de Apuesta Legal Chile muestra que, mientras la nueva legislación aún no entra en vigor, gran parte del mercado de apuestas online en el país continúa operando en una zona gris.

Si bien el fallo de la Corte Suprema busca otorgar mayor claridad jurídica, el alto volumen de tráfico que hoy se concentra en plataformas sin supervisión plantea un desafío importante para las autoridades y el sector.

Para los usuarios, el estudio sugiere una disyuntiva: apostar en plataformas con autorización local o asumir hacerlo en sitios sin respaldo legal en Chile, pero si con licencias internacionales.

En paralelo, los organismos reguladores enfrentan el reto de cerrar brechas y avanzar hacia una regulación moderna, que permita equilibrar la competencia y garantizar un entorno digital más seguro.