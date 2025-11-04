Estimador de pensiones: calcula tu retiro con reforma previsional

Las modificaciones aprobadas este año traen beneficios concretos para millones de trabajadores chilenos. Una herramienta oficial te permite calcular exactamente cómo impactarán en tu ingreso de retiro.

Pexels.

La reforma previsional de 2025 ya es una realidad en Chile. Aprobada en enero, trae cambios importantes que buscan mejorar los montos que recibirás al retirarte. La buena noticia es que ahora hay una herramienta oficial para que puedas calcular tu pensión futura: el estimador de la Superintendencia de Pensiones.

Este simulador te permite ver cuánto recibirás según tu situación particular. Ya está siendo actualizado para mostrar los nuevos beneficios y la estructura de cotizaciones, entregándote información clara para planificar mejor tu retiro.

¿Por qué era necesario cambiar el sistema?

El modelo anterior dejaba a muchas personas con pensiones muy bajas que no alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas.

Las mujeres eran las más afectadas por esta situación: mientras los hombres alcanzaban un 27% de reemplazo de su sueldo, ellas apenas llegaban a un 11%.

El sistema tenía varios problemas:

Dependía casi completamente del ahorro individual de cada persona.

No consideraba las interrupciones laborales ni los sueldos bajos.

La rentabilidad del mercado era el factor principal para determinar tu pensión.

Muchos pensionados quedaban dependiendo de subsidios estatales para sobrevivir.

¿Qué trae de nuevo la reforma?

El cambio más importante es que ahora tu empleador aportará un dinero extra que va a un fondo colectivo. Este fondo beneficia a todos los trabajadores, no solo a tu cuenta personal. Es como un ahorro compartido que complementa lo que tú juntas.

Así funciona el nuevo sistema:

Desde agosto de 2025 comienza un aporte patronal que llegará gradualmente al 7% de tu sueldo.

De ese 7%, una parte va a tu cuenta personal y otra al fondo solidario.

Este fondo solidario pagará beneficios especiales desde enero de 2026.

Se crearon ayudas específicas para compensar a las mujeres por vivir más años.

¿Cuánto aumentarán las pensiones?

Las proyecciones son alentadoras. Se espera que 2,8 millones de personas mayores vean aumentos en sus pensiones entre 14% y 35%. Además, la Pensión Garantizada Universal subirá a $250.000, beneficiando a más de 1.200.000 personas.

Los beneficios incluyen:

Un piso mínimo más alto para todos los pensionados.

Compensaciones especiales para reducir la brecha entre hombres y mujeres.

Reconocimiento de los años cotizados a lo largo de tu vida laboral.

Mayor seguridad económica combinando tu ahorro con solidaridad colectiva.

¿Cómo usar el estimador de pensiones?

El estimador es fácil de usar y te ayuda a ver diferentes posibilidades. Puedes probar distintos escenarios según tus planes: trabajar más años, ahorrar voluntariamente o proyectar mejores sueldos.

Pasos para aprovecharlo mejor:

Entra con tu Clave AFP para ver tu ahorro actual automáticamente.

Completa información básica como tu edad y cuándo planeas retirarte.

Prueba distintas opciones de ahorro voluntario para ver cómo mejora tu pensión.

Compara diferentes escenarios antes de tomar decisiones importantes.

Tu futuro está en tus manos

La reforma previsional mejora las condiciones para todos, pero tu pensión final también depende de las decisiones que tomes hoy. El estimador te muestra el camino, pero complementar tu ahorro con aportes voluntarios o mantener un empleo estable queda en tus manos.

Usa esta herramienta cuantas veces necesites, especialmente cuando tu situación laboral cambie o estés considerando hacer aportes adicionales. Mientras más informado estés sobre tu situación, mejores decisiones podrás tomar para construir una pensión tranquila.