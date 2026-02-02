Seguro de viaje para Europa: lo que todo chileno debe saber

Viajar por Europa implica algo más que pasajes y alojamiento. Contar con un seguro de viaje adecuado no solo es un requisito de ingreso, sino una herramienta clave para enfrentar imprevistos médicos, cancelaciones o pérdidas sin poner en riesgo la experiencia ni el presupuesto.

Freepik.com

Al viajar a cualquier parte de Europa, obtener el seguro de viaje adecuado ya no es una precaución adicional; es una parte esencial de sus planes de viaje.

Como chileno, si planea viajar a este continente multicultural, conocer los entresijos del seguro de viaje puede mejorar su experiencia de viaje y brindarle una sensación de seguridad.

A continuación se presentan algunos puntos clave y recomendaciones que giran en torno al Seguro de viaje para Europa que todo chileno debería conocer. Repasamos en detalle…

Aspectos importantes del seguro de viaje para chilenos en Europa

Requisito de Cobertura mínima – Para los chilenos que buscan una visa Schengen, es esencial tener cubiertos al menos 30.000 euros. Esta suma cubre gastos imprevistos de atención médica, como hospitalización y chequeos, e incluso repatriación cuando sea necesario.

Cobertura de COVID-19 – A pesar de que la pandemia mundial ha desaparecido, asegúrese de que su póliza seleccionada cubra claramente los costos de atención médica relacionados con COVID-19 y las posibles cancelaciones de viajes. Esta cobertura es importante no solo para su salud y seguridad, sino también para su cumplimiento de los requisitos de ingreso de diferentes países europeos.

Cobertura de Emergencia Médica – En caso de que desee descubrir los hermosos paisajes de Europa, asegúrese de tener cobertura para una emergencia médica completa. Esto cubre los costos de tratamiento de enfermedades inesperadas, hospitalización y enfermedades tropicales o de gran altitud si su viaje lo lleva a esas áreas.

Habilidades necesarias – además de una buena cobertura médica, su seguro de viaje debe cubrirlo en caso de pérdida de equipaje, robo y cancelación de vuelos. Estas ventajas pueden protegerlo contra las preocupaciones financieras que pueden entrar en vigor debido a interrupciones impredecibles en sus viajes.

Costo – los cargos del seguro de viaje varían, y algunos planes cuestan entre 5 y 15 dólares por día, según el alcance de la cobertura que seleccione. Este bajo costo lo hace asequible para una gran cantidad de viajeros. Sin embargo, es importante lograr un equilibrio entre el costo y la protección ofrecida.

Recomendaciones para chilenos

Compare pólizas – Tómese el tiempo para utilizar herramientas de comparación en línea, de modo que pueda comparar diferentes planes de seguro entre sí. Una comparación tan cautelosa puede ayudarlo a descubrir tarifas óptimas y garantizar que obtenga una cobertura suficiente adaptada a sus necesidades únicas.

Verifique los detalles – Antes de comprar una póliza, lea los detalles detenidamente, especialmente con respecto a las condiciones preexistentes y otras actividades de aventura que podría considerar, como esquiar o caminar. Recuerde, no todas las pólizas brindarán protección contra tales riesgos. Por eso es prudente tener claro qué cubre y qué no.

Documentación – Es más que necesario llevar una copia impresa o electrónica de su póliza de seguro con usted en todo momento, dondequiera que viaje. Inmigración, o en caso de que necesite acceso a servicios médicos en un país extranjero, esta documentación fácilmente disponible sería de gran ayuda.

Hay que ser proactivo

La clave es actuar de manera proactiva a la hora de elegir el mejor seguro. No dude en buscar el consejo de otros viajeros para mantenerse en el buen camino.

Con el seguro de viaje adecuado y una buena comprensión de sus elementos esenciales, puede estar seguro de que su aventura europea será agradable y segura.