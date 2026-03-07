Cuando las oportunidades existen, el talento florece

Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, abundan los diagnósticos sobre brechas y tareas pendientes. Pero más allá de las cifras, hay una convicción que he podido constatar en terreno: cuando las mujeres tienen oportunidades reales, las toman y destacan. Como se diría en un lenguaje bien coloquial “somos mateas”.

En Chile, las mujeres representan más del 50% de la matrícula total en educación superior. Sin embargo, en áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, su participación sigue siendo significativamente menor, aunque se deben destacar los esfuerzos que se impulsan desde el último tiempo.

Las mujeres representan menos de un tercio de la fuerza laboral en STEM. Y el World Economic Forum ha advertido que, al ritmo actual, cerrar completamente las brechas de género en participación económica generando ingresos tomará más de un siglo. Estos datos muestran el desafío, que a su vez se transforma en una oportunidad.

Hace un tiempo impulsamos en INACAP un programa orientado a fortalecer la participación femenina en áreas STEM. Lo hicimos convencidos de que el talento está igualmente distribuido, aunque las oportunidades no lo estén, y actuamos con lo que consideramos clave, la colaboración con diferentes actores públicos y privados, para impulsar una agenda con impacto. Y lo que vimos fue claro: cuando las barreras bajan, ya sean culturales, informativas o de expectativas, las mujeres ingresan, perseveran y obtienen excelentes resultados académicos. Les va bien cuando se tiende una mano.

En un contexto de cambios acelerados, entre ellos tecnológicos y demográficos profundos, Chile no puede darse el lujo de desperdiciar talento. La transición digital, la automatización y la economía del conocimiento demandan más capital humano avanzado. Excluir, aunque sea indirectamente, a la mitad de la población de estos sectores estratégicos, no solo es injusto: es ineficiente.

Si queremos ser un país que crece, es una decisión estratégica seguir impulsando que más mujeres ingresen al mundo STEM. Es una decisión estratégica de desarrollo. Cuando los equipos incorporan miradas diversas, aumentan su capacidad de innovar y de abordar desafíos complejos tan recurrentes en el contexto actual y en lo que está por venir.

El desafío no es convencer a las mujeres de que pueden, es asegurarnos de que el entorno les permita hacerlo desde temprano: en sus colegios, en los referentes que visibilizamos, en la información y redes que ponemos a disposición, y en las expectativas que transmitimos.

Cuando las oportunidades existen, el talento florece. Y cuando más mujeres acceden a esas oportunidades, no solo avanzan ellas: avanzan sus familias, su entorno y el país.

M. Fernanda Garay Parada

Directora de Comunicaciones y Marketing INACAP y socia de REDMAD.