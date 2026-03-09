Cencosud lanza “Cenco Talks”, su primer podcast para impulsar conversaciones sobre innovación, talento joven y cultura

Se trata de un espacio diseñado para instalar conversaciones inspiradoras en torno a la innovación, el talento joven, el propósito y la cultura saludable.

Esta plataforma reúne miradas y experiencias de líderes nacionales e internacionales, quienes dialogan con ejecutivos de la Compañía para profundizar en los temas que están transformando a la sociedad y a las empresas en Chile y el mundo.

La esperada temporada se inaugura con una conversación entre Mitsuharu “Micha” Tsumura, reconocido chef peruano, y Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud. Desde Sky Costanera, ambos reflexionan sobre el propósito, la pasión, la innovación y la visión emprendedora que une a la gastronomía con el retail.

Con este lanzamiento, Cencosud reafirma su compromiso con la generación de conocimiento, la difusión de las últimas tendencias y el intercambio de ideas que contribuyan al desarrollo del ecosistema empresarial y social, así como al bienestar de sus clientes y de las comunidades en general. En línea con su propósito de Servir de Forma Extraordinaria en cada Momento, este podcast amplía los espacios de reflexión y aprendizaje que impulsa la Compañía.

“Cenco Talks” en formato podcast se integra a las distintas iniciativas que conforman este concepto —entre ellas charlas y encuentros presenciales—, consolidando un espacio permanente de diálogo abierto, inspirador y colaborativo.

Los capítulos de la primera temporada, que se estrenarán en los próximos días, son:

Emprendimiento, propósito e innovación

Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef restaurante Maido elegido n°1 del mundo conversa con Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.

Empleabilidad juvenil y habilidades del futuro

Lucas Palacios, Rector de INACAP y exministro de Economía, conversa con Luis Bernardo Silva, Gerente Corporativo de Personas.

Inteligencia artificial y experiencia de cliente

Alberto “Tito” Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, dialoga con Ricardo Bennett, Gerente de Ecosistema Retail.

Creatividad, diseño e innovación en el retail

Cecilia Bolocco, diseñadora y referente de estilo, conversa con Juan Luis Taverne, Gerente General de Tiendas por Departamento.

Disciplina, bienestar y cultura saludable

Martina Weil, destacada atleta olímpica dialoga con Cristián Siegmund, Gerente General de Supermercados Chile.

Reputación corporativa y rol social

Soledad Onetto, reconocida periodista nacional, conversa con María Soledad Fernández, Gerente de Asuntos Corporativos & Sostenibilidad.

Propósito e innovación como motor de cambio

Daniel Daccarett (cofundador de Emprende tu Mente) y Aurelio Montes (director técnico Viña Montes) conversan con Rodrigo Larraín CEO de Cencosud, durante el EtMDay2025.

En los próximos días, todos los episodios estarán disponibles en YouTube @CencosudOficial ampliando el alcance de estas conversaciones a audiencias interesadas en las tendencias que están moldeando la sociedad y el mundo empresarial.

Revisa el teaser de la primera temporada aquí.