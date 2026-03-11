Desfile internacional de moda circular reúne en Pica a diseñadores de tres países y a Ágatha Ruiz de la Prada

La localidad de Pica, un pequeño poblado enclavado en la precordillera del norte de Chile, fue escenario del desfile internacional de Runway Fashion Design (RFD), instancia que presentó 11 colecciones de diseñadores provenientes de Chile, Perú y Argentina, además de la colección de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien volvió a participar de una pasarela tras quince años y eligió Chile para hacerlo.

El evento formó parte del programa RFD Latin American Creators 2026, iniciativa liderada por la gestora cultural Johana Fernández, – financiado por Corfo Tarapacá a través del instrumento Viraliza Eventos y cuenta con el apoyo de Teck Quebrada Blanca, ZOFRI S.A., Stanley Chile y la Universidad Arturo Prat – busca transformar el basural textil del desierto de Atacama en una oportunidad de desarrollo creativo y económico para la Región de Tarapacá.

Desde el año 2024, Teck es parte del proyecto RFD para potenciar el emprendimiento local y promover la economía circular. El éxito de la primera y segunda versión – que destacó por la formación de artesanos locales y el uso de textiles de nuestro Campamento Quebrada Blanca – permitió formar parte de una nueva versión.

Paulo Barraza, gerente de Gestión Comunitaria de Teck Quebrada Blanca, comentó que “haber establecido esta alianza estratégica con RFD para ser parte de la solución de lo que significa el reciclaje de ropa, de todo lo que son los residuos que genera la moda, está justo en línea con lo que buscamos y esperamos como compañía. También nos conecta con nuestra región, desarrollando actividades que vienen a descentralizar muchas veces las soluciones y eso está en la esencia de lo que nosotros esperamos como Teck”.

La iniciativa busca consolidar una plataforma latinoamericana que combine industria creativa, sostenibilidad y desarrollo territorial, proyectando a Chile y Tarapacá como un referente en economía circular aplicada al diseño y la reutilización textil.

La pasarela se desarrolló en la plaza principal de Pica, donde diseñadores emergentes y consolidados presentaron colecciones inspiradas en la sostenibilidad, el reciclaje textil y la identidad territorial del norte de Chile. El desfile fue el cierre de una agenda que comenzó en Iquique con el VI Congreso CIMACS, dedicado a la innovación en moda circular y gestión de residuos textiles.

PASARELA

Tras su participación, Ágatha Ruiz de la Prada valoró el carácter simbólico del evento y la conexión entre moda y territorio. “Este pueblo tan maravilloso… ha sido una noche mágica. Me ha gustado todo muchísimo, pero lo que más me ha gustado, aparte del sitio espectacular y la iglesia, es la música. Me ha emocionado porque ha sido muy bonita. Ha sido un evento extraordinariamente emocionante, con talento local y además moda circular”, señaló la diseñadora.

La creadora española también destacó la relevancia de la iniciativa en el contexto ambiental global. “La moda circular es importantísima y lo que se está haciendo aquí en Chile, un país con una naturaleza de las más puras del mundo, luchando contra la basura textil en esta zona del planeta, es algo extraordinario. Espero que lo consigan porque están a punto de lograrlo. Es un milagro y me encanta ser testigo y partícipe de este milagro”, afirmó.

Para Johana Fernández, fundadora y dueña de la marca, el evento forma parte de una estrategia de largo plazo para visibilizar uno de los mayores desafíos ambientales de la región. “La organización de RFD sigue en esta cruzada por terminar con el basurero textil. Vamos a seguir hasta el final. El día en que ese basural no exista, recién podremos decir que nuestra labor terminó”, señaló.

Fernández subrayó que la problemática requiere una acción conjunta entre distintos actores. “Tener uno de los mayores vertederos textiles del mundo es algo tremendo y la labor no puede parar. No solo de RFD, sino también de organizaciones regionales, nacionales e internacionales, porque es un problema mundial”, agregó.

La gestora también valoró el apoyo de las instituciones y empresas que han permitido consolidar el proyecto en Tarapacá. “Destaco la unión entre lo público y lo privado. El apoyo de Corfo, Teck, ZOFRI, Stanley Chile y la Universidad Arturo Prat es lo que permite que hoy estemos viendo algo como lo que ocurrió en Pica”, indicó.

Desde Corfo también destacaron el impacto cultural del evento en el territorio. La directora regional de Corfo Catalina Cortés, señaló que la iniciativa permitió cerrar el proceso de actividades con una jornada de alto impacto comunitario. “Llegamos a Pica para coronar este periodo con un tremendo evento, para darle más diversidad y más cultura a nuestro pueblo”, afirmó.

El próximo desafío de RFD será profundizar la internacionalización de su marca y plataforma creativa. La organización busca consolidar RFD Latin American Creators como un circuito latinoamericano de moda circular, capaz de reunir talento emergente y referentes globales en torno a una industria creativa que transforme los residuos textiles en diseño, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo.