¿Cuándo conviene elegir una cama 1.5 plazas?

Descubre si elegir una cama 1.5 plazas es la mejor decisión para ti hoy, considerando tu espacio, distribución y el uso que le das a tu habitación.

Elegir el soporte donde descansas cada noche no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Si bien las camas amplias tienen su atractivo y, sobre todo, sus beneficios, no son la opción para todos. Algunas personas tienen necesidades que se satisfacen mejor con dimensiones intermedias, como la cama 1.5 plazas, un formato que equilibra el espacio y la comodidad sin recurrir a proporciones excesivas.

Pero, ¿cómo saber si es la opción adecuada para ti? Estos son los escenarios donde este formato destaca como la mejor inversión para tu bienestar y el aprovechamiento de tu espacio:

Cuando los niños dejan de ser tan pequeños, la cama de una plaza puede empezar a sentirse restrictiva. Un colchón de una plaza entrega 90 cm, mientras la superficie de una plaza y media ofrece hasta 15 cm extra, necesarios para que los adolescentes se muevan con libertad durante la noche, sin que el mueble absorba todo el espacio de juego o estudio en la habitación.

Si consideramos la oferta de departamentos actual en la Región Metropolitana, vemos que la lideran los estudios y departamentos de 1 habitación, una tendencia que, según la consultora Colliers, seguirá por los próximos años. Para quienes viven solos en espacios urbanos reducidos, una cama 1.5 plazas es clave desde el punto de vista del diseño de interiores, ya que proporciona una sensación de amplitud y lujo superior a la cama individual, pero permite mantener zonas de circulación despejadas que una cama más grande bloquearía.

Si sueles recibir visitas, pero no cuentas con una gran habitación de huéspedes, el tamaño de 1.5 plazas es la solución más equilibrada. Es lo suficientemente cómoda para que un adulto descanse plenamente y, a diferencia de las camas dobles, deja espacio para incorporar un velador, un escritorio o un armario en la misma pieza. Asimismo, su versatilidad permite que, cuando no hay invitados, el dormitorio se transforme en una sala de estar o estudio. Al ser una superficie intermedia, puede adaptarse como un sofá o diván contra la pared.

Una persona promedio puede cambiar de postura una docena de veces al dormir, pero hay adultos que pueden llegar a 36 veces por noche. Si eres de esas personas que recorren todo el colchón durante la noche, cambiando tu postura y doblando las rodillas al dormir, esos centímetros adicionales de ancho marcan la diferencia entre despertar descansado o sentir la limitación del borde de una cama individual.

En la era del teletrabajo, la falta de espacios específicos en el hogar hace que muchos dormitorios se conviertan en oficinas. Cuando no tienes otra opción, lo mejor es adaptarse para que ni tu descanso ni tu trabajo se vean afectados por tener que compartir lugar. Optar por este formato de cama permite ganar metros cuadrados valiosos para instalar un escritorio ergonómico o una estantería, sin sacrificar la calidad del sueño. Es, en esencia, priorizar la funcionalidad del hogar moderno.

Al final del día, la elección depende de proyectar cómo quieres vivir tu espacio. Si buscas independencia, comodidad y una gestión inteligente de los metros cuadrados, la cama 1.5 plazas se posiciona como una alternativa imbatible que combina lo mejor de dos mundos.