Presidente Kast concreta promesa de campaña y dona cerca de 20% de su salario a fundaciones

Durante la campaña presidencial, Kast se comprometió a reducir en un 50% su remuneración, que supera los $11 millones.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast concretó una de las promesas de campaña y donó cerca del 20% de su salario como jefe de Estado a tres fundaciones.

Según consignó El Mercurio, el presidente Kast ya recibió su primera remuneración como mandatario, que supera los $11 millones, correspondiente al mes de marzo.

Desde La Moneda precisaron que esto no será una medida excepcional, sino que será permanente durante los cuatro años de su administración.

En esta línea, puntualizaron que las fundaciones beneficiarias irán rotando de forma continúa y de esta manera ampliar el aporte que entregará el presidente Kast.

Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast anunció que se rebajaría el salario en un 50% si concretaba su llegada a La Moneda, como señal de austeridad.

Sin embargo, tras ganar las elecciones, Kast aseveró que la remuneración de más de $11 millones que recibiría como presidengte de la República “es una norma legal que decidió el Congreso”.

“Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo. Lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza a personas que no tienen la aptitud o las capacidades para hacer su trabajo”, declaró en diciembre pasado a T13.