Ficción vertical: Cuando el pulgar manda

Los formatos verticales revolucionan las redes y el consumo con episodios de un minuto. Esta tendencia mundial, presente en canales nacionales, redefine el branding mediante relatos cercanos que conectan emocionalmente con audiencias digitales.

Durante décadas, nos sentamos frente a una pantalla horizontal a esperar que una historia se desarrollara a fuego lento. Hoy, esa premisa se rinde ante la soberanía del pulgar. Ya no consumimos historias; las scrolleamos.

Estamos viviendo el auge de las teleseries verticales, un formato nativo digital de 9:16 que ha dejado de ser un experimento de redes sociales para convertirse en una industria global masiva.

Lo que comenzó en China con plataformas como ReelShort o DramaBox, hoy es un mercado que ya supera los 11 billones de visualizaciones a nivel mundial en este 2026.

Inmediatez narrativa

Por si no te has enterado, se trata de ficciones diseñadas exclusivamente para el smartphone, con episodios que oscilan entre los 60 y 90 segundos.

Pero cuidado, no es simplemente girar la cámara y filmar. Es un nuevo lenguaje narrativo que nos obliga a repensar todo.

Si no hay un hook o un cliffhanger potente en los primeros cinco segundos, el usuario desaparece con un leve movimiento de dedo. Técnicamente los planos son cerrados, íntimos, casi invasivos, buscando una conexión emocional inmediata que la televisión tradicional, en su afán de grandilocuencia, tiende a dejar en el olvido.

De China con amor

A nivel global, la tendencia ha dejado de ser un nicho asiático para colonizar Occidente. En Estados Unidos y Europa, las grandes productoras ya están adaptando sus guiones al formato breve vertical, y en Latinoamérica, países como Argentina, México y Colombia están liderando la creación de contenidos originales.

Argentina, por ejemplo, se ha consolidado como un hub regional con plataformas como Shorta, que proyectan producir cientos de series verticales este año.

En la región, la ficción vertical no es solo una moda; es la respuesta a una audiencia que demanda inmediatez y que ha encontrado en el celular su sala de exhibición principal.

El regreso de la pantalla local

En Chile, los canales de televisión han entendido que para capturar a las audiencias más jóvenes deben ir donde ellos están.

La reactivación de las áreas dramáticas en formato vertical por parte de Canal 13 y TVN, con proyectos como “Enamoradas”o “Auditoría de Amor” es una prueba de ello, logrando cifras de sintonía digital que superan con creces el rating tradicional.

Lo más potente es su carácter democrático, la ficción vertical rompe las barreras de los altísimos costos de la pantalla abierta. Es una oportunidad para que nuevos talentos vuelvan a contar historias sin la condena de presupuestos millonarios.

El caso de las marcas

Esta tendencia ya saltó al branding estratégico. Lo vemos en Falabella, que con la influencer Josefa Sáez creando una colección en colaboración para Sybilla, utiliza la narrativa vertical para que un lanzamiento sea puro entretenimiento y cercanía.

Pero el caso que mejor ilustra esta potencia es el de Abastible. La marca creó su TikTok “Familia Naranja” especialmente para hablarle a sus distribuidores. Dentro de los contenidos habituales sumaron, en enero de este año, la serie “Corazón Naranja”.

Con esto, Abastible no solo se adelantó a los formatos, sino que encontró el lenguaje para conectar con su red. En lugar de manuales corporativos, usaron la cercanía del formato vertical para verse reflejados en historias que hablan su mismo idioma.

Estamos ante una era donde la autenticidad mata a la distancia técnica.

El formato vertical no viene a reemplazar al cine; viene a ocupar esos espacios de nuestra vida donde el teléfono es el protagonista, transformando cada segundo de espera en una oportunidad para emocionarnos.

Al parecer el futuro del entretenimiento se sostiene con una sola mano.