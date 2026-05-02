Nombres, RUT y direcciones: alertan supuesta filtración de datos de organismos públicos

La empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer aseveró que datos sensibles pudieron ser robados, como correos electrónicos y el historial médico.

AGENCIA UNO

En las últimas horas se conoció una supuesta filtración de bases datos de organismos públicos, como el Registro Civil e Identificación, lo que encendió las alarmas entre la población.

Ante este episodio, la empresa de ciberseguridad Vecert Analyzer aseveró que datos sensibles pudieron ser robados, como correos electrónicos y el historial médico, aseverando que “este hallazgo es de máxima gravedad, ya que sugiere el compromiso de los sistemas de identidad ciudadana”.

La firma detalló que un actor identificado como Rutify compartió evidencia de este hackeo a través de canales de Telegram, entre los que destacan nombres, RUT y direcciones.

Frente a este escenario, el Registro Civil indicó a T13 que no han sido afectados por un hackeo de sus bases de datos, ya que “no corresponde a datos ni parámetros utilizados” por la institución.

Por su parte, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) confirmó que está analizando “los reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad que describen presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos”.

“La ANCI está trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas (tanto públicas como privadas) para verificar la veracidad de las afirmaciones realizadas y, en caso de corresponder, adoptar las medidas pertinentes. Es importante destacar que, hasta el momento, no ha sido posible corroborar la autenticidad ni el alcance de la información que supuestamente habría sido comprometida”, puntualizó la Agencia.

Sin embargo, entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para resguardar su seguridad: